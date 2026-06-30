Programa Pé-de-Meia derruba evasão escolar para o menor índice desde 2007

Com nova parcela liberada na segunda-feira (29), benefício federal impulsiona a permanência de alunos nas salas de aula e melhora os índices de aprovação

O incentivo financeiro promovido pelo programa Pé-de-Meia gerou um impacto expressivo na educação pública brasileira. Segundo dados do Censo Escolar de 2025 divulgados pelo Ministério da Educação na última sexta-feira (26), a taxa de abandono no Ensino Médio caiu para 2,5% no ano passado.

Esse é o menor percentual registrado desde o início da série histórica em 2007 e representa uma redução de 34% na evasão após a criação do benefício federal em 2024, mudança que também foi acompanhada por uma melhora geral nos índices de aprovação dos estudantes.

A permanência nas salas de aula reflete diretamente na diminuição da distorção entre a idade do aluno e a série cursada. O percentual de jovens com 2 anos ou mais de atraso escolar baixou de 24,3% em 2022 para 17,6% em 2025. O Anuário Estatístico da Educação Básica já apontava que, no ano de 2024, 92,1% do público de 15 a 17 anos frequentava instituições de ensino, mas somente 82,2% cursava o Ensino Médio, etapa adequada para a faixa etária. Essa diferença evidenciava os problemas de evasão e atraso acumulados em anos anteriores.

Criado inicialmente para atender famílias do Bolsa Família e posteriormente ampliado para todos os inscritos no CadÚnico e estudantes da Educação de Jovens e Adultos, o programa funciona como um estímulo continuado à educação. O aluno recebe depósitos mensais de R$ 200, condicionados a uma frequência escolar mínima de 80%, além de valores anuais guardados em uma poupança e um bônus adicional de R$ 200 pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio. Ao final do ciclo de estudos, o jovem pode acumular um montante de até R$ 9.200.

O pagamento da 4ª parcela do auxílio ocorre nesta segunda-feira (29), com os valores liberados de forma escalonada na conta digital dos beneficiários, de acordo com o mês de nascimento. Os participantes podem consultar o andamento e o status dos depósitos diretamente na página oficial do Pé-de-Meia, acessando a plataforma com o login e a senha do portal Gov.br.