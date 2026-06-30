Dívida pública alcança 81,1% do PIB e bate recorde de 5 anos

Banco Central aponta déficit bilionário em maio provocado por resultados negativos nas contas federais, estaduais e municipais

A Dívida Bruta do Governo Geral avançou para 81,1% do Produto Interno Bruto e atingiu o montante de R$ 10,6 trilhões. O índice divulgado pelo Banco Central nesta terça-feira (30) representa o patamar mais elevado desde maio de 2021, quando o indicador marcou 81,4%. O resultado atual engloba a gestão federal, o Instituto Nacional do Seguro Social e as administrações regionais, evidenciando um crescimento de 0,9 p.p. em relação ao mês anterior.

Esse aumento do endividamento reflete o desempenho das contas nacionais no mês de maio. O setor público consolidado fechou o período com um saldo negativo de R$ 56,1 bilhões. O rombo foi puxado pelo governo central, que registrou um déficit de R$ 55,2 bilhões, e pelas gestões de estados e municípios, com perdas de R$ 1,2 bilhão. O único saldo positivo da balança veio das empresas estatais, que alcançaram um superávit de R$ 273 milhões.

Com os resultados recentes, o déficit acumulado pelo setor público consolidado nos últimos 12 meses chegou a R$ 149 bilhões. Esse volume financeiro corresponde a 1,14% do Produto Interno Bruto brasileiro, um montante que já supera o saldo negativo que havia sido contabilizado até o mês de abril.