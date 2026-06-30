Governo lança Plano Safra de R$ 525,1 bilhões com novas restrições ambientais

Programa que vigora a partir de 1º de julho proíbe o repasse de crédito subsidiado para projetos que envolvam o desmatamento de vegetação nativa

O governo federal anunciou nesta terça-feira (30) o Plano Safra 2026/2027, considerado o principal programa de crédito rural do país. A nova edição destina R$ 525,1 bilhões para financiar médios e grandes produtores, o que representa um aumento de R$ 9 bilhões em relação ao ciclo de 2025/2026. A iniciativa entra em vigor no dia 1º de julho e segue válida até 30 de junho de 2027.

Do montante total disponibilizado para o agronegócio, R$ 414,7 bilhões serão aplicados em operações de custeio e comercialização. Os R$ 110,3 bilhões restantes ficarão reservados exclusivamente para investimentos no setor. Além da atualização dos valores, o governo implementou mudanças rigorosas nas regras de concessão do crédito.

A partir desta safra, os empreendimentos que prevejam a supressão de vegetação nativa estão proibidos de utilizar financiamentos com recursos subsidiados. Para garantir maior transparência, os contratos também passarão a detalhar a origem do dinheiro utilizado nas operações financeiras.

A cerimônia de lançamento focada nas grandes propriedades ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília, sob o comando do vice-presidente Geraldo Alckmin. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não participou do evento matutino devido a uma viagem a Assunção, no Paraguai, onde integra a Cúpula do Mercosul. A expectativa é que o chefe do Executivo retorne à capital federal ainda nesta terça-feira para conduzir o anúncio do Plano Safra voltado à Agricultura Familiar no período da noite.