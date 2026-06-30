Emprego e tensões globais puxam alta do dólar e queda do Ibovespa

Mercado financeiro reage aos relatórios de vagas no Brasil e nos Estados Unidos em meio a novas negociações entre Washington e Teerã

O dólar registrou alta de 0,11% na manhã desta terça-feira, cotado a R$ 5,1805 por volta das 10h15, enquanto o Ibovespa operava com queda de 1,08%, aos 171.333 pontos. O movimento ocorre um dia após a moeda americana subir 0,15% e o índice brasileiro recuar 0,05%. O mercado financeiro está atento aos novos dados de emprego. No Brasil, a expectativa para o Caged é a criação de 118 mil vagas. Nos Estados Unidos, os investidores aguardam o relatório Jolts de hoje e o payroll na próxima quinta-feira. Esses números são essenciais para indicar os próximos passos dos bancos centrais sobre as taxas de juros nas duas economias.

O cenário geopolítico também direciona as negociações globais. Os operadores acompanham o alívio temporário entre os Estados Unidos e o Irã após um novo acordo para suspender ataques e permitir a reabertura do Estreito de Ormuz. As tensões haviam escalado na última sexta-feira com ofensivas mútuas e declarações fortes do presidente Donald Trump no fim de semana, mas os governos concordaram em retomar as conversas diplomáticas em Doha nesta terça-feira. Refletindo esse quadro de incertezas, o barril de petróleo Brent subia 0,18%, a US$ 73,28, e o WTI avançava 0,41%, para US$ 71,04.

No exterior, as bolsas asiáticas encerraram a sessão majoritariamente no azul, impulsionadas pelos bons resultados e pela demanda resiliente nos setores de inteligência artificial e semicondutores. Na China, os índices avançaram 1,07% no CSI 300 e 0,50% em Xangai. O mercado do Japão registrou ganhos de 0,86% e o da Coreia do Sul teve valorização de 0,97%, divergindo apenas da bolsa de Hong Kong, que fechou o dia com perdas de 0,63%.