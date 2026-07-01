Crise familiar afasta Michelle Bolsonaro da presidência do PL Mulher

Ex-primeira-dama foca nos cuidados com o marido após atritos políticos com Flávio Bolsonaro e deixa o comando do movimento feminino

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro definiu sua saída da presidência do braço feminino do Partido Liberal. A decisão foi formalizada nesta terça-feira, dia 30, após uma reunião em Brasília com o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto. A medida ocorre em meio a um desgaste interno com o seu enteado, o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro, sobre o qual ele ainda não se manifestou.

O conflito tornou-se público após a circulação de um vídeo onde Michelle relata ter sido destratada pelo parlamentar durante uma discussão telefônica. O desentendimento foi motivado por divergências quanto a alianças eleitorais no Ceará, já que ela rejeita o acordo com o ex-governador Ciro Gomes, atualmente no PSDB, enquanto o senador defende a união. A cúpula do partido tentava contornar a situação e esperava a presença dela em um evento feminino marcado para esta quarta-feira, dia 1º, visando demonstrar uma reconciliação e aproveitar sua influência junto ao eleitorado conservador.

Desde que assumiu o núcleo em 2023, Michelle foi responsável por uma grande expansão. A organização ajudou a eleger 1.005 candidatas nas eleições de 2024, o que representa um salto de 45,8% em relação ao ano de 2020. Apesar de a legenda planejar sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal, ela não comentou sobre o futuro político. Em nota, Valdemar Costa Neto declarou que as discordâncias são normais devido ao tamanho do partido e ressaltou que respeita a escolha dela de focar no marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar após condenação a 27 anos de reclusão.

Confira a nota da ex-primeira-dama na íntegra:

“Na condição de Presidente do Partido Liberal Mulher, venho por meio desta informar que, após muito refletir com o meu marido sobre o momento em que estamos vivendo em nossa família, reuni-me com o Presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a Presidência do PL Mulher para me dedicar integralmente aos cuidados para com o meu marido e minha filha. Durante o período em que estive à frente do PL Mulher, construímos, juntamente com as nossas presidentes, um grande exército de mulheres de bem que já começaram a transformar o Brasil e a corrigir os rumos da nossa Nação.

Conhecendo a força e a capacidade das mulheres brasileiras, tenho certeza de que o nosso movimento crescerá ainda mais e teremos um futuro próspero para os nossos filhos e netos. Quero agradecer, na pessoa da minha vice-presidente, Priscila Costa, a todas as minhas presidentes estaduais e municipais que, com tanto carinho, empenho e dedicação tornaram possível a expansão de nosso movimento que está edificando o nosso país. Sem vocês, nada disso seria possível.

As sementes foram lançadas e, em breve, vocês colherão os frutos desse trabalho tão lindo que vocês realizaram em favor das famílias de nossa grande Nação. Peço a Deus que esteja sempre com vocês, inspirando e conduzindo esse trabalho e que as mulheres ocupem, cada vez mais, os lugares que lhes pertencem nas esferas de decisão e de poder. Vocês estarão sempre nas minhas orações como forma de gratidão e de amor por cada uma de vocês.

Agradeço também o Presidente Valdemar pela autonomia que me concedeu e por ter confiado a mim tão nobre desafio. À minha amada equipe da Nacional, mulheres e homens gigantes que comigo enfrentaram todos os desafios que surgiram à nossa frente, agradeço do fundo do meu coração. Somente Deus pode recompensá-los por todo bem que fizeram a mim e ao nosso Brasil. Eu amo a vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Que Ele abençoe as nossas famílias. Que Deus abençoe o nosso amado Brasil.”

.