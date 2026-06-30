Faltas na Assembleia: deputados do Amazonas somam 364 ausências no semestre

Levantamento aponta que a maioria das ausências no primeiro semestre foi justificada, garantindo o salário integral dos deputados estaduais

A Assembleia Legislativa do Amazonas registrou 364 faltas de parlamentares ao longo das 59 sessões realizadas no primeiro semestre de 2026. Segundo os dados de um levantamento feito pela rádio CBN Amazônia, mais da metade dessas ausências recebeu justificativa formal por meio de requerimentos à Mesa Diretora.

Esse procedimento, garantido pelo regimento interno, impede que os políticos sofram descontos financeiros em seus salários. A contagem do estudo englobou os deputados em atividade regular, os suplentes e aqueles que se licenciaram para assumir cargos no Poder Executivo.

O deputado Ednailson Rozenha, do partido PSD, ocupa a liderança do ranking de ausentes com 22 faltas contabilizadas. O parlamentar divide seu tempo na Casa Legislativa com as funções de vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol e presidente da Federação Amazonense de Futebol, registrando presença em apenas 1 sessão durante todo o mês de junho. Na sequência aparecem os deputados Daniel Almeida, do Avante, e George Lins, do União Brasil, empatados com 19 ausências cada.

Esse volume de cadeiras vazias é reflexo de uma flexibilização no calendário aprovada em 2025. Questionados sobre o balanço, Daniel Almeida declarou que todas as suas faltas possuem justificativa oficial, enquanto George Lins alegou que realiza viagens constantes aos municípios amazonenses como parte do exercício do mandato.