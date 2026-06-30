Boi Caprichoso vence o 59º Festival de Parintins e alcança seu 27º título

Com o tema ‘Brinquedo que Canta Seu Chão’, a agremiação azul e branca superou o Garantido em uma disputa acirrada no Bumbódromo

O Boi Caprichoso consagrou-se o grande vencedor do 59º Festival Folclórico de Parintins, garantindo a 27ª vitória de sua trajetória. A apuração ocorreu na tarde desta segunda-feira (29) no Bumbódromo, revelando um placar extremamente apertado. A agremiação azul e branca somou 1.259,0 pontos, deixando o rival Garantido logo atrás com 1.258,3 pontos.

A avaliação dos jurados considerou 21 itens, incluindo evolução, alegorias, ritual indígena e performances individuais, em um evento que reuniu milhares de espectadores na ilha entre os dias 26 e 28 de junho. O presidente da associação, Rossy Amoêdo, comemorou o resultado ao lado da torcida, destacando o clima de festa e a sensação de vitória.

Durante as 3 noites de espetáculo, o Caprichoso levou para a arena uma mistura profunda de cultura, lendas amazônicas e ancestralidade. Na abertura, o foco foi a história da ilha e a identidade de seus povos originários. O público acompanhou momentos marcantes, como a cunhã-poranga Marciele Albuquerque surgindo da deusa da encantaria e a sinhazinha Valentina Cid flutuando na arena.

Na apresentação seguinte, o grupo destacou a floresta como um território sagrado, trazendo a figura do Curupira como protetor ambiental e prestando homenagens aos pescadores locais. A exibição foi coroada com um forte ritual inspirado na cosmologia do povo Asurini.

Para fechar o festival em grande estilo, a última apresentação surpreendeu os presentes com uma entrada vinda do céu. A performance incluiu lendas regionais, exibições de carimbó e um tributo às farinheiras da Amazônia conduzido pela porta-estandarte Marcela Marialva.

A tradição do folclore nacional também ganhou destaque, embalada pelo som do violino tocado pela sinhazinha. O espetáculo chegou ao fim com o pajé Erick Beltrão liderando um intenso ritual de iniciação xamânica, selando a apresentação artística que garantiu a taça para o lado azul da festa.