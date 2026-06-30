Prazo para o alistamento militar obrigatório encerra nesta terça-feira

Jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2026 devem realizar o procedimento de forma virtual ou presencial para evitar penalidades e restrições legais

O período para o alistamento militar obrigatório chega ao fim nesta terça-feira, dia 30, sendo direcionado aos jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2026. As mulheres da mesma faixa etária que possuem o desejo de ingressar nas Forças Armadas também têm até hoje para manifestar o interesse de forma voluntária.

O processo pode ser feito gratuitamente pela internet através do site Alistamento Online, exigindo apenas um cadastro prévio na plataforma Gov.br. Aqueles que não possuem acesso à rede ou preferem o atendimento presencial podem comparecer diretamente a uma Junta de Serviço Militar portando a certidão de nascimento ou casamento, um documento de identidade oficial e um comprovante de residência recente.

Assim que conclui a inscrição, o cidadão obtém o Certificado de Alistamento Militar e precisa monitorar o portal com frequência para verificar se foi dispensado ou se precisará comparecer à seleção geral, agendada para o segundo semestre de 2026. Os convocados passam por avaliações médicas, exames odontológicos, testes físicos e entrevistas. A etapa seguinte envolve uma seleção complementar coordenada pelo Exército, Marinha ou Aeronáutica antes da incorporação oficial.

A dispensa do serviço pode acontecer por excesso de contingente ou caso o candidato resida em uma cidade que não contribua com o serviço militar inicial, sendo obrigatória a participação na cerimônia de juramento à bandeira para a retirada do Certificado de Dispensa de Incorporação.

A perda do prazo regulamentar gera penalidades financeiras e restrições para os cidadãos do sexo masculino. Quem deixar de se alistar precisará pagar uma multa e comparecer a uma junta militar para regularizar o seu histórico. Sem essa atualização, o jovem fica impedido de tirar passaporte, inscrever-se em concursos públicos, assumir cargos na administração pública, efetuar matrícula em faculdades ou colégios e receber benefícios sociais do governo.