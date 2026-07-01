Brasil reforça ajuda à Venezuela com envio de 52 militares e 18 toneladas de remédios

O 5º voo da Força Aérea Brasileira transporta equipamentos e equipes para ampliar o atendimento médico na cidade de La Guaira.

A Força Aérea Brasileira realizou nesta terça-feira, dia 30, o envio de 52 militares da Marinha e maquinários de estrutura hospitalar móvel para auxiliar os atingidos pelos recentes terremotos na Venezuela. Operado pela aeronave KC-30 do Esquadrão Corsário, o voo partiu da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 12h10.

O objetivo principal da missão é expandir a capacidade do hospital de campanha brasileiro já instalado na região de La Guaira e entregar equipes especializadas nas áreas de saúde e resgate, marcando o 5º voo humanitário realizado pelo Brasil em território venezuelano. Toda a operação conta com a coordenação do Ministério das Relações Exteriores e integra a resposta solidária imediata do governo federal para o país vizinho.

Além do suporte médico, a viagem transporta técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações equipados com analisadores de espectro e antenas direcionais de alta sensibilidade, ferramentas essenciais para localizar sinais de aparelhos celulares sob os escombros. Durante o trajeto para o aeroporto de Maiquetía, a aeronave fez parada estratégica na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, para recolher 5,5 toneladas de insumos disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

O carregamento completo chega a 18 toneladas de testes rápidos e medicamentos emergenciais solicitados pelas autoridades locais, quantia que não causará impacto no abastecimento do Sistema Único de Saúde no Brasil. Antes da decolagem no estado paulista, o comandante do voo, capitão aviador Renan Herbert Picorelli Walter, reforçou a esperança de que os recursos levados ajudem a confortar a população atingida pela tragédia.