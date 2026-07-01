Lula lidera todas as simulações de segundo turno da pesquisa AtlasIntel

Levantamento aponta o atual presidente vencendo nomes da oposição como Flávio Bolsonaro, Zema e Caiado nas projeções para a disputa eleitoral.

A nova pesquisa AtlasIntel e Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, dia 1, aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança das intenções de voto para a eleição presidencial, vencendo todos os adversários testados nas simulações de segundo turno. O levantamento colheu as opiniões de 4999 eleitores entre os dias 26 e 30 de junho, apresentando uma margem de erro de 1 ponto percentual e nível de confiança de 95%, sob registro BR-04582/2026 no Tribunal Superior Eleitoral.

No cenário de primeiro turno, o atual mandatário aparece na frente com 46,3% dos votos, seguido por Flávio Bolsonaro com 36,6%, Renan Santos com 7,8%, Ronaldo Caiado com 2,9% e Romeu Zema com 2%, enquanto os demais candidatos registram 1% ou menos.

Nas projeções de segundo turno, Lula soma 48,8% contra 42,3% do senador Flávio Bolsonaro, que recuou em comparação ao empate de 48% registrado em abril, período em que o grupo de votos brancos e indecisos subiu de 5% para 8,9%. O atual presidente também superaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível e obteve o melhor desempenho da oposição com 43,1% contra 48,6% do petista. Em um eventual confronto contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o resultado aponta uma vitória de Lula por 48,7% a 38,9%.

Nos demais cenários de segundo turno avaliados pela pesquisa, Lula atinge 48% e vence Ronaldo Caiado, que alcança 39% das intenções de voto dos entrevistados. O petista também mantém a liderança diante de Romeu Zema com um placar de 48,2% contra 38,5%. A maior vantagem do atual presidente ocorre no embate direto com Renan Santos, gerando uma diferença de 20,3 pontos percentuais, na qual Lula obtém 49,2% das respostas favoráveis contra 28,9% do pré-candidato oposicionista.