TSE libera download do e-Título até no dia da eleição

Eleitor não precisará mais baixar o aplicativo com um dia de antecedência, como nas eleições anteriores



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu que o aplicativo e-Título poderá ser baixado normalmente no dia da votação. Até agora, o eleitor precisava fazer o download pelo menos um dia antes do pleito, já que o serviço era interrompido nesse período. Neste ano, não haverá essa interrupção.

O e-Título reúne o documento digital de identificação eleitoral e poderá ser usado no 1º e no 2º turnos. O aplicativo também informa o local de votação e serve para justificar a ausência às urnas.

A Justiça Eleitoral já começou a enviar notificações oficiais pelo app, com o objetivo de facilitar o acesso a informações importantes para o voto, como a consulta antecipada ao local e à seção de votação. O ministro do TSE Kássio Cunha reforçou a recomendação para que os eleitores mantenham o aplicativo atualizado, façam o primeiro acesso e confiram seus dados com antecedência.