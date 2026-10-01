Lula não irá ao último debate do 1º turno e dará entrevista a podcast

Presidente prefere o Flow Podcast ao palco da Globo, onde seu púlpito ficará vazio



O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decidiu não comparecer ao último debate presidencial do primeiro turno, marcado para esta quinta-feira (1º). A informação foi repassada à TV Globo pela equipe do petista na tarde de quarta-feira (30). No mesmo horário do debate, às 21h30, Lula concederá entrevista ao vivo ao Flow Podcast. Com isso, ele não terá participado de nenhum confronto televisionado nesta etapa da disputa.



Estão confirmados no debate Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo), que participa por decisão liminar provisória do ministro Kassio Nunes Marques.

Pelas regras da Globo, o púlpito de Lula ficará vazio, mas os adversários poderão dirigir perguntas a ele mesmo na ausência. O debate terá a mediação de César Tralli e quatro blocos de perguntas e respostas, além das considerações finais, sendo metade dos blocos com temas específicos e metade com tema livre.



Nos bastidores, Lula teria reclamado a aliados de estar cercado de adversários, enquanto a campanha prefere um embate direto com Flávio.

Edinho Silva, presidente nacional do PT e coordenador da campanha, afirmou à rádio TMC, na segunda-feira (28), que o presidente quer o confronto, mas criticou o formato. Segundo ele, um modelo em que Lula faz uma pergunta e espera 30 minutos para a segunda impediria o confronto de ideias e de projetos.



Flávio, por sua vez, já havia confirmado presença no debate da Globo em comício no domingo (27) e convocou Lula publicamente a comparecer. Até agora, o candidato do PL não participou de nenhum debate e condicionava sua presença à de Lula.

Aliados do presidente já haviam indicado, no início da campanha, que ele evitaria quase todos os debates, com a Globo como única exceção possível. Em agosto, Lula também havia desistido do debate da Band, o primeiro da campanha, queixando-se das presenças de Zema e de Renan Santos (Missão).

