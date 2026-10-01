Com articulação de Omar Aziz e Eduardo Braga, obras do novo porto começam na Manaus Moderna

Empreendimento do Novo PAC recebe investimento federal de R$ 876 milhões e terá estrutura para passageiros, cargas e embarcações de diferentes portes



As obras do novo Porto da Manaus Moderna começaram na quarta-feira (30), marcando uma nova etapa para a infraestrutura portuária da capital. O empreendimento, executado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), integra o Novo PAC e recebeu investimento federal de aproximadamente R$ 876 milhões.

A construção é resultado de uma articulação que envolveu os senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB), o Governo Federal e outros agentes envolvidos na implantação do projeto. O contrato prevê prazo de 36 meses para a execução das obras.

O novo terminal terá aproximadamente 38 mil metros quadrados e estrutura para movimentação de passageiros e cargas. O projeto também foi dimensionado para receber embarcações de diferentes portes e reorganizar o embarque e desembarque de quem utiliza o transporte fluvial entre Manaus e os municípios do interior.

Nesta primeira etapa, máquinas já trabalham na área do empreendimento. Uma das principais estruturas será uma grande laje sustentada por 1.068 estacas, evitando a necessidade de aterro na área próxima ao Rio Negro. Depois serão executadas outras etapas da estrutura do terminal.

Articulação no Senado

Durante visita às obras, Eduardo Braga destacou a participação de Omar Aziz nas articulações realizadas em Brasília para viabilizar o empreendimento. Segundo o senador, os dois atuaram junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para apresentar a necessidade de uma nova estrutura portuária para Manaus.

“Essa obra é fruto de um convencimento do presidente Lula, que ocorreu graças a uma articulação minha e do Omar, que explicamos a necessidade e a demanda de Manaus e interior do Amazonas para o novo porto”, afirmou Braga.

O senador também destacou a participação de Omar nas etapas relacionadas ao licenciamento ambiental. O processo de licenciamento do Porto da Manaus Moderna é conduzido pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

“Omar também teve uma grande importância nas partes de licenciamento ambiental que conseguimos para obra. Ninguém faz nada sozinho, a obra é conjunta do governo federal, Senado e cidade de Manaus”, disse Braga.

Com o início dos trabalhos, o projeto entra na fase de execução física. Além do transporte de passageiros, o novo terminal terá estrutura para movimentação de cargas essenciais ao abastecimento do Amazonas e deverá ampliar as condições de operação do transporte fluvial.

Reestruturação da orla portuária

De acordo com Omar, outras intervenções previstas estão previstas para a região portuária de Manaus, incluindo uma nova estrutura de atracação no São Raimundo.

Segundo o senador, o novo Porto da Manaus Moderna deverá fazer parte de uma intervenção mais ampla na região central, envolvendo áreas como a Feira da Manaus Moderna, Feira da Banana, Mercado Municipal e entorno portuário.

“Iremos reestruturar a orla portuária de Manaus”, afirmou.