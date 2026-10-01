Em Apuí, Roberto Cidade destaca terras raras como alternativa para desenvolvimento econômico

Entre quinta e domingo, o governador também visitou Lábrea, Canutama, Humaitá, São Paulo de Olivença, Fonte Boa, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Coari, Uarini e Tefé

O governador e candidato à reeleição, Roberto Cidade (União Progressista), reafirmou seu compromisso para viabilizar a exploração de terras raras no Amazonas como uma alternativa de desenvolvimento econômico. A afirmação ocorreu na manhã deste domingo (27/9), durante encontro com apoiadores em Apuí, município da Calha do Madeira, no Sul do estado.

“O Amazonas tem um potencial gigante que vai muito além da nossa capital, e o projeto de terras raras em Apuí é a prova disso. Estamos falando de colocar o nosso estado no mapa global das tecnologias do futuro, gerando emprego, renda e novas oportunidades para quem mora no interior”, disse o governador.

Consideradas minerais estratégicos, as terras raras são indispensáveis na fabricação de equipamentos eletrônicos, baterias, veículos elétricos e tecnologias de energia renovável. O projeto de exploração no município de Apuí encontra-se em fase de licenciamento, sendo apontado como um importante vetor para a diversificação da economia local, a atração de investimentos e o fortalecimento da geração de emprego e renda.

O empreendimento é um dos principais projetos de argila iônica de terras raras fora da China, com potencial de inserir o Amazonas na cadeia global de minerais críticos usados em eletrônicos, ímãs permanentes, indústria de alta tecnologia e cadeias estratégicas de suprimento. Em julho, o governador recebeu representantes da BBX Mineração, empresa que vai desenvolver, em Apuí, o Projeto Ema, voltado à exploração dos minerais.

“Aguardamos ansiosos pela liberação do licenciamento ambiental e início dos trabalhos na nossa cidade. A exploração de terras raras vai mudar completamente a nossa realidade, e o governador apoiar essa causa demonstra preocupação com o nosso interior”, afirmou o produtor rural Ataíde Santos, 52, morador de Apuí há 30 anos.

Na gestão de Roberto Cidade como governador, Apuí recebeu mais de R$ 500 mil em recursos destinados à saúde. O valor é referente à primeira das três parcelas do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI). A cidade também recebeu reforço na segurança e será um dos municípios atendidos pelo concurso da educação, com 7.862 vagas para professores, pedagogos e profissionais de apoio específico à educação, anunciado pelo governador.

11 municípios em quatro dias

Entre quinta-feira (24) e este domingo (27), o governador esteve nas cidades de Lábrea, Canutama, Humaitá, São Paulo de Olivença, Fonte Boa, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Coari, Uarini, Tefé e Apuí. Nos 11 municípios, Roberto Cidade foi recebido por centenas de apoiadores, participou de carreatas e caminhadas, apresentando as 44 propostas para moradores e comerciantes da região.

A construção de cinco barcos-hospital, dos Hospitais da Mulher, do Idoso e Universitário da UEA, o fortalecimento do turismo, a ampliação do valor do Auxílio Estadual (de R$ 150 para R$ 250) e a criação do Auxílio Atípico (R$ 500) foram algumas das propostas detalhadas pelo candidato.

A coligação “União Pelo Amazonas” é formada pela Federação União Progressista, Podemos e PSB, partido do atual vice-governador e candidato à reeleição, Serafim Corrêa.