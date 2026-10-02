Dólar e Ibovespa sobem pouco antes das eleições

Mercado acompanha dados de emprego dos EUA e aguarda o primeiro turno com cautela



Nesta sexta-feira (2), último pregão antes do 1º turno das eleições presidenciais, o dólar e o Ibovespa operavam em ligeira alta. Por volta das 11h20, a moeda americana avançava 0,03% e era negociada a R$ 5,2216, enquanto o principal índice da bolsa brasileira subia 0,09%, aos 187.364 pontos. Na véspera, o dólar havia fechado em alta de 0,89%, a R$ 5,2202, e o Ibovespa registrado ganho de 0,46%, aos 187.197 pontos.

A poucos dias da votação, os investidores acompanham os sinais das pesquisas de intenção de voto. Na quinta-feira (1º), o Datafolha mostrou Lula (PT) com 42% das intenções no 1º turno, contra 38% de Flávio Bolsonaro (PL).

Nesta sexta-feira (2), último pregão antes do 1º turno das eleições presidenciais, o dólar e o Ibovespa operavam em ligeira alta. Por volta das 11h20, a moeda americana avançava 0,03% e era negociada a R$ 5,2216, enquanto o principal índice da bolsa brasileira subia 0,09%, aos 187.364 pontos. Na véspera, o dólar havia fechado em alta de 0,89%, a R$ 5,2202, e o Ibovespa registrado ganho de 0,46%, aos 187.197 pontos.

No cenário internacional, as atenções se voltaram para o relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll. A maior economia do mundo criou 29 mil vagas em setembro, número bem abaixo das 90 mil esperadas pelo mercado, e a taxa de desemprego ficou em 4,2%, acima da projeção de 4,1%.

Os dados reforçam a aposta de que o Federal Reserve, o banco central americano, manterá os juros inalterados na próxima reunião. Com as taxas em nível historicamente alto por lá, cresce a pressão para que a Selic também continue elevada por mais tempo, o que afeta o câmbio.



O petróleo, por sua vez, operava em queda diante da notícia de que a Europa pode liberar estoques de diesel e petróleo, o que aliviaria o temor de falta do produto em meio à escalada das tensões no Oriente Médio. O Brent, referência internacional, recuava 3,11%, a US$ 99,13 o barril, e o WTI, referência nos Estados Unidos, caía 4,22%, a US$ 88,95.

