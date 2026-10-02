EUA e Austrália suspendem serviços em embaixadas no Brasil por segurança

Medidas ocorrem às vésperas das eleições; Itamaraty diz não ter sido avisado e afirma que nada justifica a decisão



Os Estados Unidos e a Austrália anunciaram a suspensão dos serviços consulares em suas representações diplomáticas no Brasil nesta sexta-feira (2/10). A decisão americana foi divulgada na quinta-feira (1º/10), horas depois de funcionários da Embaixada dos EUA em Brasília serem orientados a trabalhar de casa por causa de uma ameaça.

O país não detalhou a natureza do risco e citou apenas “questões de segurança”. Estão fechados a embaixada no Distrito Federal e os consulados de Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, e cidadãos americanos com necessidade de ajuda emergencial foram orientados a não comparecer às instalações.



Em seguida, a Austrália comunicou o fechamento de sua embaixada em Brasília, também por “preocupações com a segurança”. O aviso foi publicado no perfil diplomático oficial do governo australiano e pede que seus cidadãos evitem a embaixada e outras instalações diplomáticas dos EUA. Não há previsão para a retomada do atendimento presencial.



O governo australiano também alertou para possíveis ameaças terroristas e crimes violentos no Brasil às vésperas das eleições de 2026. Segundo o texto, manifestações políticas e aglomerações podem ocorrer antes, durante e depois do pleito, com reforço das medidas de segurança. Os australianos foram aconselhados a ter alto grau de cautela, sobretudo nas grandes cidades, onde há risco de assaltos à mão armada e roubos de veículos.



O Departamento de Estado dos EUA afirmou que a administração Trump dá máxima prioridade à segurança dos cidadãos americanos e que trabalha em cooperação com autoridades brasileiras. O Itamaraty informou que não recebeu comunicação prévia dos dois países.

Fontes do ministério disseram que nada em Brasília ou em outras cidades justifica a medida, que consideram sem precedentes em período eleitoral. Na quinta-feira, um homem tentou pular as grades do STF e jogou uma mochila perto da Corte, o que levou ao fechamento de parte da Esplanada dos Ministérios. A PMDF descartou a presença de explosivos, já que a mochila continha apenas roupas.

