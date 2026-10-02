SES-AM diz que repassou R$ 53,3 milhões do FTI aos municípios do interior

Secretaria reconhece pendências de julho e agosto e trabalha em cronograma de pagamento; total aplicado na saúde do interior em 2026 chega a R$ 661 milhões



A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) informou que já repassou R$ 53.349.999,99 aos municípios do interior, com recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI).

O órgão reconheceu que há valores pendentes referentes aos repasses do FTI dos meses de julho e agosto de 2026. Segundo a SES-AM, o cronograma de pagamento está sendo definido para regularizar os montantes em aberto.

Além do FTI, a secretaria informou que, em 2026, os pagamentos para a assistência à saúde no interior somam R$ 661.019.522,08 até o momento. O valor se destina à manutenção e ao fortalecimento dos serviços de saúde nos municípios.

Desse total, R$ 253.347.440,06 foram usados para pagar a folha dos servidores que atuam na rede estadual de saúde no interior e são remunerados pela SES-AM. Outros R$ 51.918.327,00 foram repassados por meio de Termos de Compromisso de Gestão (TCG).

Já R$ 125.851.518,37 correspondem a contratos e serviços voltados à assistência da população. Entre eles estão UTIs nos municípios de Parintins, Tefé, Humaitá e Tabatinga, UTI aérea, locação de equipamentos, serviços laboratoriais, laudos de imagem, equipes multiprofissionais, serviços médicos, Telessaúde, consultas especializadas e o Barco Hospital, entre outros. O montante total inclui ainda outros pagamentos e repasses feitos para garantir a assistência à saúde no interior do Estado.

A secretaria esclareceu que os valores correspondem a pagamentos e repasses efetivamente realizados em 2026, até o momento. Eles abrangem tanto as transferências aos municípios quanto as despesas com serviços executados diretamente pelo Estado para a manutenção da assistência à saúde da população do interior do Amazonas.

“A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) informa que já realizou repasses no valor de R$ 53.349.999,99, provenientes do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), aos municípios do interior. A SES-AM reconhece a existência de valores pendentes referentes aos repasses do FTI dos meses de julho e agosto de 2026 e informa que está trabalhando para estabelecer o cronograma de pagamento e regularizar os valores em aberto. Além dos valores pagos por meio do FTI, até o momento, em 2026, os pagamentos realizados para a assistência à saúde no interior totalizam R$ 661.019.522,08, destinados à manutenção e ao fortalecimento dos serviços de saúde nos municípios. Entre as principais despesas e ações contempladas nesse montante, estão R$ 253.347.440,06 destinados ao pagamento da folha dos servidores que atuam na rede estadual de saúde no interior e são remunerados pela SES-AM. Por meio de Termos de Compromisso de Gestão (TCG), foram realizados repasses no valor de R$ 51.918.327,00. Outros R$ 125.851.518,37 correspondem ao pagamento de contratos e serviços destinados à assistência à população, incluindo UTIs nos municípios de Parintins, Tefé, Humaitá e Tabatinga; UTI aérea; locação de equipamentos; serviços laboratoriais; laudos de imagem; equipes multiprofissionais; serviços médicos; Telessaúde; consultas especializadas; Barco Hospital, entre outros. O montante total inclui ainda outros pagamentos e repasses realizados para garantir a assistência à saúde no interior do Estado. Os valores informados correspondem a pagamentos e repasses efetivamente realizados em 2026, até o momento, abrangendo tanto transferências aos municípios quanto despesas com serviços executados diretamente pelo Estado para a manutenção da assistência à saúde da população do interior do Amazonas.”

