Mobilização do ‘Banzeiro do 44’ toma as principais ruas de Manaus

Bandeiraços reúnem apoiadores nas seis zonas da capital e levam às ruas as propostas de Roberto Cidade para o segundo mandato

As ruas de Manaus foram tomadas pelo Banzeiro do 44, neste sábado (26/09). Em uma mobilização simultânea nas seis zonas da capital, apoiadores do governador e candidato à reeleição, Roberto Cidade (Federação União Progressistas), participaram de bandeiraços em diferentes bairros, levando às ruas as propostas apresentadas pelo candidato para os próximos quatro anos.

Em Manaus, com bandeiras nas mãos, os apoiadores levaram o número 44 para pontos estratégicos, criando uma mobilização descentralizada nas zonas Leste, Norte, Oeste, Centro-Oeste, Sul e Centro-Sul, no mesmo dia em que Roberto Cidade percorre municípios do interior.

Neste sábado, o candidato visita os municípios de Coari, Uarini e Tefé, na calha do Médio Solimões, ampliando a agenda e a apresentação das propostas de campanha nas diferentes regiões do Estado.

“Os bandeiraços mostram a força de uma campanha que está presente nos bairros, conversando com a população e apresentando as nossas propostas. Ao mesmo tempo em que nossos apoiadores estão nas ruas da capital, nós estamos percorrendo o interior, levando esse diálogo para todo o Amazonas. O nosso plano tem 44 compromissos para cuidar das pessoas, gerar emprego e renda e preparar o Estado para o futuro”, declarou o governador.

44 compromissos para o Amazonas

Entre as principais propostas apresentadas por Roberto Cidade está o aumento do Auxílio Estadual Permanente para R$ 250 e o dobro desse valor para mães e pais atípicos. Na saúde, o Plano de Governo prevê a construção dos hospitais da Mulher, do Idoso e da UEA, além de novos CAICs TEA, do Centro TEA Amazonas e de cinco barcos-hospitais para ampliar o atendimento às comunidades ribeirinhas.

Na segurança pública, estão previstos novos concursos para ampliar o efetivo das forças policiais, a expansão da Muralha Digital para os municípios, ações de combate ao tráfico de drogas e apoio às prefeituras para capacitação e estruturação das Guardas Municipais.

Para a educação, o plano inclui concurso público, criação da Escola do Futuro e do Cetam 5.0, com investimentos em qualificação profissional e preparação dos jovens para novas oportunidades no mercado de trabalho.

Ao todo, o Plano de Governo reúne 44 compromissos, estruturados em três pilares: cuidar das pessoas; gerar emprego e renda a partir de novas matrizes econômicas; e preparar o Amazonas para o futuro, com investimentos em educação, tecnologia, inovação e inteligência artificial.

Mais oportunidades

Entre os apoiadores que destacam as propostas apresentadas por Roberto Cidade está Maria José Souza, de 45 anos, industriária, que destacou a importância de propostas que ampliem a proteção social, os serviços públicos e as oportunidades de trabalho e qualificação.

“Eu gosto de propostas que cuidam das pessoas e também criam oportunidades. O auxílio, a saúde, a segurança e a qualificação dos jovens são importantes para melhorar a vida das famílias e preparar o Amazonas para o futuro”, declarou.

Atos na capital

Na Zona Leste, os bandeiraços aconteceram nos bairros Zumbi, Coroado, São José e Jorge Teixeira. Na Zona Norte, a mobilização passou pelo Novo Aleixo, Nova Cidade e Cidade Nova.

Nas zonas Oeste e Centro-Oeste, os atos foram realizados na Compensa, São Jorge, Tarumã, Ponta Negra, Planalto, Dom Pedro e Alvorada.

Já nas zonas Sul e Centro-Sul, a mobilização ocorreu no Centro, Cachoeirinha, Raiz, Petrópolis, Morro da Liberdade, Parque Dez de Novembro e Flores.