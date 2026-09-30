Pix perde 10% das transações após MP que proíbe bets

Valor movimentado recuou 15,5% nos três dias seguintes à medida, segundo o Banco Central



O número de transações via Pix caiu 10% entre sábado (26) e segunda-feira (28), período que sucedeu a publicação da medida provisória que proibiu as apostas esportivas online.

Foram 608,6 milhões de operações, volume inferior à média dos mesmos dias nas quatro semanas anteriores. Por dia, a queda foi de 11% no sábado, com 229,6 milhões de transações, de 12% no domingo, com 165,9 milhões, e de 7,4% na segunda, com 213 milhões.



Os dados são do Banco Central e consideram as operações liquidadas pelo Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI). O recuo também apareceu no valor movimentado, que somou R$ 183,58 bilhões, redução de 15,5% na comparação com os mesmos três dias da semana anterior.

No sábado foram R$ 33,23 bilhões (queda de 10%), no domingo R$ 18,87 bilhões (queda de 20,6%) e na segunda R$ 131,48 bilhões (queda de 16%).



A redução veio logo após a MP publicada na sexta-feira (25), que proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas esportivas online.

Ainda assim, a coincidência entre os períodos não permite concluir que a medida tenha sido a causa da queda, já que outros fatores também influenciam o volume de operações feitas por Pix.



Os números, isoladamente, não estabelecem uma relação direta entre a proibição das bets e a redução das transações. O Banco Central não respondeu se a queda decorre da publicação da MP.

