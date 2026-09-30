Petrobras assina contrato de 22 anos para importar gás dos EUA

Estatal diz que acordo de longo prazo reduz a exposição à volatilidade de preços



A Petrobras fechou um contrato para comprar Gás Natural Liquefeito (GNL) dos Estados Unidos por 22 anos. O anúncio foi feito nesta terça-feira (29) e é o segundo acordo do tipo em cerca de um mês.

A vendedora é a Cheniere Marketing, subsidiária da Cheniere Energy, principal produtora e exportadora de GNL do país, e o contrato prevê a compra de 800 mil toneladas por ano.



O GNL passa por um processo de resfriamento que o transforma em líquido e reduz seu volume em 600 vezes, o que permite o transporte por navios e dispensa a ligação por gasoduto entre comprador e vendedor.

Segundo a estatal, contratar grandes volumes no longo prazo faz parte da estratégia de diminuir a exposição ao mercado spot, que negocia entregas de curto prazo e sofre mais com oscilações de preço.

A empresa afirma que o acordo fortalece a gestão de riscos do portfólio de gás natural e amplia a flexibilidade e a segurança no atendimento aos contratos.



No Brasil, o gás natural abastece termelétricas, residências e indústrias, que também podem usá-lo como matéria-prima. A Cheniere Energy tem um dos maiores portfólios de liquefação do mundo, com os terminais de Sabine Pass, na Luisiana, e Corpus Christi, no Texas.



No fim de agosto, a Petrobras já havia assinado outro contrato de longo prazo de GNL, com a Sempra Infrastructure. O acordo prevê 800 mil toneladas anuais por 20 anos, a partir do Terminal de Liquefação de Port Arthur, também no Texas.

