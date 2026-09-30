BR-319: Dnit conclui licitações e define empresas para recuperar 340 km da rodovia

Último lote foi para a LCM, com proposta de R$ 356,1 milhões, abaixo da estimativa do governo

O Dnit encerrou o processo de contratação das quatro frentes de obras no Trecho do Meio da BR-319, no Amazonas. A última definição, divulgada nesta terça-feira (29), foi a do Lote 1, que ficou com a LCM Construção e Comércio S.A. O valor proposto, de R$ 356,1 milhões, ficou abaixo dos R$ 378 milhões previstos inicialmente pelo governo federal.

O lote abrange 95,5 km entre os quilômetros 250,7 e 346,2, nos municípios de Borba e Manicoré. O Edital nº 90130/2026 foi encaminhado ao superintendente do Dnit no Amazonas, Orlando Fanaia Machado, que decidirá sobre a adjudicação do serviço.

As obras fazem parte do pacote de recuperação de cerca de 340 km do trecho mais crítico da rodovia que liga Manaus a Porto Velho (RO), área que concentra os principais problemas de trafegabilidade. Para contratar as construtoras, o Dnit publicou quatro editais, com investimento estimado em R$ 1,45 bilhão.



Os demais lotes já estavam definidos. O Lote 2, com 86,9 km entre os quilômetros 346,2 e 433,1, em Manicoré, também ficou com a LCM, contratada em agosto por R$ 402,4 milhões.

O Lote 3, de 36,5 km entre os quilômetros 433,1 e 469,6, foi vencido pela Construtora Meirelles Mascarenhas, com proposta de R$ 182,4 milhões. Já o Lote 4, entre os quilômetros 459,6 e 590,1, em Borba e Manicoré, foi entregue em maio à Construtora Etam por R$ 362 milhões.



O processo chegou a ser interrompido pela Justiça Federal do Amazonas, após ação do Observatório do Clima. A entidade questionou o enquadramento das intervenções como serviços de manutenção, o que permitiu ao Dnit dispensar o licenciamento ambiental com base nas novas regras.

Depois, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) suspendeu a liminar e liberou a continuidade das licitações. Os editais foram republicados e a contratação das empresas foi retomada.

