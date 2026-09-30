Omar Aziz lidera corrida para o Governo no Amazonas, com Cidade logo atrás

Pesquisa Pontual mostra senador com 29,5% e governador com 26,9% na simulação de primeiro turno



O senador Omar Aziz (PSD) tem 29,5% das intenções de voto para o governo do Amazonas, segundo pesquisa da Pontual Pesquisas divulgada nesta semana. O governador Roberto Cidade (União Progressista) aparece em seguida, com 26,9%.

Maria do Carmo Seffair (PL) marca 18% e o ex-prefeito de Manaus David Almeida (Avante) registra 14,5%. A simulação é de primeiro turno e estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor.



Na sequência, aparecem Cabo Daciolo (Mobiliza), com 2,2%, Isael Munduruku (Rede Solidariedade), com 0,8%, e Gilberto Vasconcelos (PSTU), com 0,2%. Os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo somam 4,2%, e os indecisos são 3,7%.



A Pontual ouviu 3 mil pessoas entre os dias 23 e 29 de setembro. A pesquisa está registrada no TSE sob o número AM-00847/2026 e tem nível de confiança de 95%.

