Bets rendem R$ 9,95 bi ao governo, mas custo social passa de R$ 38 bi

Estudo do Ieps aponta que cada R$ 1 arrecadado com apostas gera quase R$ 4 em custos para o país

O governo federal arrecadou cerca de R$ 9,95 bilhões em tributos das bets em 2025, mas os custos sociais ligados às apostas chegam a R$ 38,8 bilhões por ano, segundo estudo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (Ieps), citado pelo Brasil de Fato. Na prática, são quase R$ 4 em despesas para cada R$ 1 recolhido.



A saúde concentra a maior parte da conta. Do total estimado, R$ 30,6 bilhões correspondem a tratamentos médicos, perda de qualidade de vida e mortes. Só os custos associados a suicídios somam R$ 17 bilhões, e outros R$ 10,4 bilhões vêm da perda de qualidade de vida causada pela depressão.



Os números do Ministério da Saúde reforçam o cenário: os atendimentos do SUS relacionados a jogo patológico e problemas com apostas cresceram cerca de 140% entre 2018 e 2025. Mais de 1,3 milhão de brasileiros já pediram autoexclusão das plataformas.



O impacto atinge ainda a economia. Estudo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades (Made), da FEA-USP, estima que as bets retiraram entre R$ 120 bilhões e R$ 141 bilhões da atividade econômica em 2025, com perda de arrecadação entre R$ 31,1 bilhões e R$ 54,8 bilhões. O levantamento surge em meio à Medida Provisória 1.394/2026, que proíbe as apostas de quota fixa e a publicidade do setor no país.

