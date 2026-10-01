Rio Negro perde 5,21 metros em setembro durante a vazante de 2026

Nível em Manaus caiu de 24,09 m para 18,88 m, e pesquisadores indicam que seca pode ser a terceira maior da história



O Rio Negro baixou 5,21 metros em Manaus ao longo de setembro, passando de 24,09 m no dia 1º para 18,88 m nesta quarta-feira (30), segundo o Porto de Manaus. Entre os dias 19 e 25, a descida se acelerou e chegou a 23 cm por dia.

No início do mês, o movimento ainda era visto como rápido, mas normal para a época. Em 9 de setembro, com o rio em 22,95 m após perder 94 cm em uma semana, a avaliação era de que o nível estava dentro do esperado.



Segundo pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), a vazante de 2026 pode ficar entre as três mais severas da história, atrás apenas de 2023 e 2024. Nos cenários analisados, o rio pode chegar a entre 13 m e 16 m na orla de Manaus.

Os cálculos do SGB, que consideram o histórico da bacia e anos críticos como 2015, 2023 e 2024, indicam que a cota poderia terminar outubro entre 12,31 m e 16,50 m. Mesmo nos extremos, o nível ficaria muito abaixo do considerado saudável para o período.



No cenário mais pessimista, baseado em padrões semelhantes ao de 2015, a estimativa é de 12,92 m, valor próximo do recorde negativo de 12,66 m, registrado em 4 de outubro de 2024. Se isso se confirmar, de acordo com o pesquisador Renato Martinelli, do SGB, 2026 seria a terceira maior seca da série histórica, atrás justamente dos dois anos mais recentes.



O El Niño, que voltou a atuar na região, reduz as chuvas sobre a Amazônia quando o Rio Negro mais precisaria delas para frenar a descida. Em agosto, a Defesa Civil e os pesquisadores já apontavam setembro como o mês decisivo para definir a dimensão da seca.

Pelo padrão histórico, o ponto mais baixo do rio em Manaus costuma ocorrer entre outubro e novembro, antes de voltar a subir. Com a vazante acelerada e projeções que trabalham apenas com cenários severos, a expectativa é de que o nível continue caindo nas próximas semanas.

