Eurico Tavares será o candidato a deputado estadual dos jovens e empreendedores neste domingo

O apoio a jovens que buscam a primeira oportunidade e a quem deseja empreender está entre as principais pautas de Eurico Tavares. Na campanha, ele apresentou iniciativas voltadas à orientação, à qualificação e ao incentivo para que jovens possam abrir o próprio negócio.

Uma das propostas de seu mandato é o Primeira Empresa Jovem, voltado a apoiar jovens interessados em empreender e formalizar uma atividade. A ideia é aproximar informação e orientação de quem tem vontade de começar, mas enfrenta dificuldades para transformar um projeto em negócio.

Eurico também defende que a formação profissional esteja ligada às oportunidades de trabalho existentes em cada região. Durante a campanha, conversou com jovens, empreendedores e lideranças sobre os obstáculos para conseguir o primeiro emprego e manter uma pequena empresa.

Esses temas estiveram presentes na caminhada do candidato por Manaus e por municípios do interior. A campanha afirma que os encontros ajudaram a ampliar o diálogo sobre geração de renda, qualificação e oportunidades para quem quer construir seu próprio caminho.

Na avaliação da equipe, a presença entre jovens e novos empreendedores pode contribuir para uma votação expressiva neste domingo. Eurico pretende levar essas pautas para a Assembleia Legislativa e ampliar no estado as iniciativas que apresentou durante o mandato em Manaus.