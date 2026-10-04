Durango Duarte crava vitória de João Roberto durante o Manhã de Notícias

Durante o programa Manhã de Notícias, na Rede, o analista político Durango Duarte cravou a vitória de João Roberto na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Amazonas. A previsão foi feita ao comentar o cenário eleitoral deste domingo.

João Roberto é vice-prefeito de Lábrea e candidato a deputado estadual pelo Avante. Sua atuação na Calha do Purus e a defesa de pautas ligadas ao interior dão peso regional à candidatura.

Ao longo da campanha, João Roberto ampliou sua presença para além de Lábrea, com agendas em Manaus e em diferentes municípios do interior. A estratégia foi marcada por reuniões com lideranças, encontros comunitários, diálogo com jovens, trabalhadores e representantes de diferentes segmentos, além de grandes mobilizações em cidades como Tefé e Tapauá.

O candidato também chega à eleição carregando uma marca que ajudou a projetar seu nome no estado. João Roberto foi citado pela imprensa como o “vice-prefeito mais econômico do Amazonas”, após ganhar destaque pela postura de austeridade, pelo baixo uso de diárias e benefícios e pela defesa de maior responsabilidade com o dinheiro público.

Outro ponto de sua trajetória é a atuação como 2º vice-presidente da Associação de Lideranças Intermunicipais do Amazonas, função que ampliou sua articulação com representantes de diferentes regiões e reforçou seu discurso em defesa de maior atenção aos municípios do interior.

Entre as principais bandeiras apresentadas por João Roberto estão o fortalecimento do agronegócio, a regularização fundiária, a pavimentação da BR-319, a ampliação das ações sociais e a defesa da causa autista. Ele também defende ampliar o acesso a exames de média e alta complexidade no interior, com estruturas regionalizadas de diagnóstico por imagem para reduzir a necessidade de deslocamentos até Manaus.

Natural de Lábrea, empresário e contador, João Roberto construiu sua trajetória política a partir do interior e tem reforçado durante a campanha a necessidade de os municípios mais distantes terem maior participação nas decisões estaduais. A defesa de uma representação mais próxima da realidade das comunidades, dos produtores, das famílias e de quem depende dos serviços públicos longe da capital se tornou uma das principais marcas de seu discurso.

Na reta final, a campanha também demonstrou capacidade de mobilização. Além das agendas pelo interior, João ampliou sua presença em Manaus, reunindo apoiadores, coordenadores e lideranças em diferentes bairros e eventos.

A avaliação de Durango Duarte dá ainda mais destaque à disputa neste domingo e coloca João Roberto entre os nomes acompanhados com atenção na corrida pelas 24 cadeiras da Assembleia Legislativa. Agora, a expectativa é saber se a força construída em Lábrea, ampliada pelo interior e fortalecida em Manaus será confirmada nas urnas.