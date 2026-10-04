Roberto Cidade vota em Manaus e afirma confiança na chegada ao segundo turno

Ao votar neste domingo, governador destacou o compromisso com o Amazonas e afirmou confiança no resultado das urnas

O governador e candidato à reeleição Roberto Cidade (União Progressista) exerceu seu dever cívico e, na manhã deste domingo (4/10), votou acompanhado do vice-governador e candidato à reeleição Serafim Corrêa (PSB).

“A minha bandeira é o Amazonas e é pelo nosso estado que estamos trabalhando. Hoje, os mais de 4 milhões de amazonenses vão às urnas e decidirão quem vai representá-los. E eu quero dizer que estou muito confiante de que nós vamos para o segundo turno e vamos vencer as eleições”, afirmou o governador, acompanhado da primeira-dama Thaisa Cidade.

Dever cidadão

Cidade defendeu a importância do papel de cada cidadão na construção de um novo Amazonas, com oportunidades para quem mora na capital e no interior.

“Fizemos a política do bem, a política com propostas viáveis, com propostas que vão mudar e melhorar a vida dos amazonenses. Foi esse o principal objetivo de eu colocar o meu nome à disposição da população do nosso estado, e eu estou muito tranquilo”, acrescentou.

Confiança no segundo turno

Marcando a participação da chapa no primeiro turno das eleições, o vice-governador Serafim Corrêa também votou na manhã deste domingo, no Parque Municipal do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus. Ele esteve acompanhado do governador Roberto Cidade, da esposa, Iza Amélia, e da primeira-dama, Thaisa Cidade.

Serafim destacou a confiança no resultado das urnas e no avanço para o segundo turno.

“Estou confiante de que vamos chegar ao segundo turno porque acredito no trabalho que Roberto e eu realizamos à frente do Governo do Amazonas. Colocamos nossa experiência e dedicação a serviço do Estado e confiamos que a população saberá reconhecer esse trabalho nas urnas”, afirmou Serafim.

União Pelo Amazonas

A coligação “União Pelo Amazonas” é formada pela Federação União Progressista, Podemos e PSB, partido do atual vice-governador e candidato à reeleição, Serafim Corrêa.