Omar vota e destaca experiência de gestão e busca de recursos para o Amazonas voltar a ser forte

Candidato ressaltou articulação em Brasília e defendeu parceria com o governo federal para ampliar investimentos no Estado

O candidato ao Governo do Amazonas Omar Aziz (PSD) votou às 9h30 deste domingo (4), na Escola estadual Cônego Azevedo, Aparecida. Ele destacou a experiência administrativa e a articulação construída em Brasília como pontos importantes para uma eventual nova gestão à frente do Estado.

Omar afirmou que pretende ampliar a parceria com o governo federal e buscar recursos para aumentar a capacidade de investimento do Amazonas, especialmente em áreas como infraestrutura, saúde e assistência social.

Segundo o candidato, a experiência acumulada como governador e senador permite conhecer tanto as necessidades do Estado quanto os caminhos para viabilizar investimentos junto ao governo federal e ao Congresso Nacional.

Na infraestrutura, Omar citou a necessidade de melhorar estradas e a logística para facilitar o escoamento da produção do interior. Para Manaus, defendeu investimentos em mobilidade urbana.

Na saúde, afirmou que pretende reduzir o tempo de espera dos pacientes, especialmente em tratamentos de maior urgência. Ao citar o atendimento oncológico, destacou a situação das mulheres diagnosticadas com câncer de mama.

Na área social, Omar citou programas voltados a idosos, pessoas com deficiência e dependentes químicos. Também destacou a experiência de sua vice, Alessandra Campêlo, e defendeu maior participação das mulheres na elaboração de políticas públicas.

O candidato voltou a defender o fim da escala 6×1, relacionando a redução da jornada à qualidade de vida e ao maior tempo de convivência das famílias.

Omar também afirmou que o próximo governo terá o desafio de preparar o Amazonas para as mudanças decorrentes da reforma tributária. Segundo ele, será necessário antecipar os impactos das novas regras para preservar a capacidade de arrecadação e investimento do Estado.

O candidato acompanhará a apuração de votos em casa.