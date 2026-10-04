Eleições 2026: TRE-AM apresenta estrutura integrada na abertura do pleito

Operação envolve mais de 8 seções, 9 mil urnas eletrônicas, cerca de 50 mil colaboradores em todo o Estado

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) mobilizou uma estrutura de 1.636 locais de votação, 8.157 seções eleitorais e 9.007 urnas eletrônicas para garantir a realização das Eleições 2026 no Estado. A operação envolve aproximadamente 50 mil colaboradores e mais de 15 mil agentes das forças de segurança, além de uma logística específica para o transporte de equipamentos a municípios e comunidades afetados pela estiagem.

Os dados foram apresentados na manhã deste domingo (04/10), durante a coletiva de imprensa de abertura das eleições, conduzida pela presidente do TRE-AM, desembargadora Carla Reis, e pela vice-presidente e corregedora regional eleitoral, desembargadora Nélia Caminha Jorge.

O planejamento operacional contempla os 2,8 milhões de eleitores aptos a votar, com atenção às diferentes características geográficas do Amazonas, incluindo áreas rurais, comunidades de difícil acesso e territórios indígenas. Para assegurar a execução do pleito, o Tribunal adotou um planejamento integrado com órgãos e instituições envolvidas na logística eleitoral.

“Esta é uma eleição que exige planejamento, integração e responsabilidade. O Tribunal Regional Eleitoral vem trabalhando desde o início do ano para organizar uma operação de grande complexidade, considerando as dimensões do nosso Estado, as comunidades de difícil acesso, a estiagem e, inclusive, a diferença de fuso horário existente no Amazonas. Mas esse trabalho não é feito apenas pelo Tribunal. Contamos sempre com nossos parceiros: Forças Armadas, forças de segurança, Ministério Público, órgãos municipais e estaduais e todos os profissionais envolvidos estão trabalhando de forma integrada para garantir que o eleitor amazonense possa exercer o seu direito de voto”, afirmou a presidente.

A desembargadora destacou ainda os princípios da transparência, da responsabilidade e da ética como princípios norteadores dos trabalhos. “A eleição é pública e deve ser acompanhada pela sociedade. Estamos de portas abertas para que todos possam conhecer, acompanhar e fiscalizar o trabalho da Justiça Eleitoral”.

Em sua fala, a desembargadora Nélia Caminha Jorge, vice-presidente e corregedora do TRE-AM, destacou o papel da cidadania exercida por toda a sociedade, que contribui com o trabalho da Justiça Eleitoral. “Hoje, todos carregam nas mãos um instrumento muito poderoso, que é o celular. Ao presenciar uma situação que possa configurar uma irregularidade eleitoral, o cidadão pode registrar e encaminhar as informações aos canais oficiais, como a Polícia Federal. Essa participação é importante para fortalecer a fiscalização e a segurança do processo eleitoral”.

A mesa de honra que abriu oficialmente a coletiva de imprensa do primeiro turno das Eleições 2026 reuniu ainda o procurador regional eleitoral, Edmilson Barreiros Júnior, as Forças Armadas e de Segurança representadas pelo comandante militar da Amazônia, General de Exército Luiz Gonzaga Viana Filho, pelo comandante do VII Comando Aéreo Regional, Major-Brigadeiro do Ar Márlio Concidera Estebanez, pelo chefe do Estado-Maior do Comando do 9° Distrito Naval, Contra-Almirante Sérgio Tadeu Leão Rosário, além do secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Anézio Brito de Paiva, do corregedor regional da Polícia Federal no Amazonas, Delegado Fábio Sandro Pessoa Pegado, e do comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel QOPM Marcos Klinger dos Santos Paiva.

Pelo TRE-AM, estiveram ainda a diretora geral, Cynthia Edwards, o assessor de gestão de logística das eleições, Marcelo Sussurana, e o coordenador de processamento e apoio ao pleno, Waldiney Albuquerque.

Operação

Até as 8h30 deste domingo, o TRE-AM havia registrado oito substituições de urnas por falhas técnicas, sendo seis em Manaus, uma em Anori e uma em Manicoré. Os equipamentos foram substituídos pelas urnas de contingência previstas no planejamento da operação.

Desde agosto, mais de 54 toneladas de equipamentos foram transportadas por via terrestre, fluvial e aérea. Com apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), foram realizadas mais de 50 horas de voo, em seis rotas, para atender 47 comunidades, com o transporte de mais de cinco toneladas de equipamentos, insumos e pessoal.

A estrutura também inclui 116 locais de votação em áreas indígenas, que reúnem 65.587 eleitores em 244 seções. Na capital, um dos maiores locais de votação indígena é a Escola Municipal Santa Rosa, no Parque das Tribos, com aproximadamente 3.700 eleitores distribuídos em 11 seções. No interior, destaca-se a comunidade de Belém do Solimões.

Planejamento integrado

A operação de segurança conta com mais de 15 mil integrantes das forças estaduais, enquanto mais de 3.900 agentes estaduais atuam diretamente na Operação Eleição 2026, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP). A proteção dos locais de votação também envolve quase 2 mil policiais militares e mais de 4 mil integrantes das Forças Armadas, segundo informações do Comandante Militar da Amazônia, General Luiz Gonzaga Viana Filho.

O pleno do TRE-AM autorizou ainda, o pedido de 37 municípios do interior e três zonas eleitorais de Manaus para atuação das forças de segurança nacional durante o pleito.

Segurança e ocorrências

Durante a coletiva, a Polícia Federal informou que registrou 11 ocorrências relacionadas a possíveis crimes eleitorais na semana que antecedeu a votação e durante a madrugada deste domingo. Foram 11 pessoas conduzidas e três prisões em flagrante.

As ações resultaram na apreensão de R$ 1.885 milhão em espécie, além de dois veículos, munições e materiais de campanha em cinco municípios. Em Manaus, foi realizada a maior apreensão. Segundo a Polícia Federal, três pessoas foram presas em flagrante em uma ocorrência que envolve suspeitas de corrupção eleitoral, caixa dois e lavagem de dinheiro. Em Manacapuru, foram apreendidos R$106 mil.

O TRE-AM registrou ainda quatro ocorrências formais relacionadas a suspeitas de compra de votos, sendo três em Barreirinha e uma em Manaus, além de aproximadamente 20 notícias de irregularidades relacionadas à propaganda eleitoral.

Atuação da Justiça Eleitoral

Também foi apresentado o balanço da atuação da Comissão de Apoio aos Juízes Eleitorais de Propaganda Eleitoral. Nos 48 dias anteriores à votação, foram analisados e julgados 871 processos, com 730 pedidos de liminares.

Entre os processos analisados estão 538 representações eleitorais, 165 pedidos de direito de resposta, 91 notícias de irregularidade em propaganda, 36 representações especiais, 32 petições cíveis, oito tutelas cautelares antecipadas e um processo criminal de notícia-crime.

Denúncias

O TRE-AM reforçou os canais oficiais de atendimento para que os cidadãos denunciem suspeitas de irregularidades e crimes eleitorais aos órgãos competentes. O eleitor pode encaminhar relatos diretamente à Ouvidoria Eleitoral do TRE-AM pelos telefones (92) 3632-4499 e 0800 096 0004; ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) por meio do site denuncia.mpam.mp.br ou do e-mail atendimento.ouvidoria@mpam.mp.br ; ao Ministério Público Federal (MPF) através da plataforma MPF Serviços (mpf.mp.br/servicos/mpfservicos); e à Polícia Federal, que disponibiliza atendimento exclusivo via mensagens de texto no WhatsApp pelo número (92) 98629-8862.