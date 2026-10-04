David Almeida vota em Manaus e diz que levará ao interior os avanços da capital

O candidato ao Governo do Amazonas David Almeida (Avante) votou na manhã deste domingo (4/10), na Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt, no Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. Antes de chegar ao local de votação, David saiu de sua residência no próprio bairro e percorreu parte do trajeto cumprimentando moradores.

Antes de votar, acompanhado da candidata a vice-governadora, Dra. Shádia Fraxe, e do prefeito de Manaus, Renato Junior, David concedeu entrevista coletiva e afirmou chegar ao dia da eleição com a sensação de ter apresentado à população um projeto baseado na experiência administrativa em Manaus.

“Com a certeza do dever cumprido, de que tudo aquilo que a gente conseguiu realizar em Manaus a gente está propondo fazer para todo o Amazonas”, afirmou.

David disse acreditar que áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança e produção rural podem avançar a partir de uma atuação conjunta do Governo do Estado com as prefeituras.

“Se nós mostramos em Manaus, inclusive quando eu fui prefeito sem o apoio do ex-governador, agora eu quero ser o governador para ajudar os prefeitos, para ajudar o prefeito de Manaus, para que a gente possa realmente viver uma realidade melhor, tanto na capital quanto no interior. A população vai decidir”, declarou.

Ao fazer um balanço da campanha, David voltou a associar sua candidatura às entregas realizadas durante sua passagem pela Prefeitura de Manaus.

“Acredito muito que o povo do Amazonas vai decidir por aquele que fez, por aquele que entregou, por aquele que deu resultado. Tenho uma vida de trabalhador, de entregas e de resultados. Se o povo quiser um político trabalhador, com entregas, com resultados e sem escândalos, vai saber escolher. Estou muito feliz com a festa da democracia”, disse.

BONS SERVIÇOS PARA O INTERIOR

Durante a entrevista, David também falou sobre as viagens realizadas aos municípios durante a campanha e afirmou ter encontrado uma realidade que considera distante dos serviços disponíveis na capital.

“Muito triste a situação do interior. Quando eu falo no interior, tenho vontade de chorar. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm água na torneira, não têm um raio-X no hospital, não têm um ultrassom”, afirmou.

David disse que a situação encontrada nos municípios foi uma das razões para colocar seu nome na disputa pelo Governo do Amazonas.

“Eu fui para o desafio de colocar meu nome à disposição do meu povo para que o povo do interior deixe de sofrer e passe a usufruir das benesses da arrecadação do Estado. Eu quero ser o governador para fazer justiça”, concluiu.

PESQUISAS

David também comentou os levantamentos de intenção de voto divulgados durante a campanha e relembrou a disputa municipal de 2024, quando foi reeleito prefeito de Manaus.

“Eu passei por isso na eleição passada. Até no dia da eleição, as pessoas tinham dúvida de que eu seria reeleito. Fui reeleito com uma grande margem. Acredito que a população vai decidir por aquele que mais criou vagas em creche, aquele que deu a melhor educação da história para sua cidade, aquele que deu a melhor saúde básica, aquele que fez o Gigantes da Floresta, aquele que mais asfaltou ruas. Com relação às pesquisas, a pesquisa principal vai ser feita hoje, e aí a gente vai saber quem está certo e quem está errado, como na eleição passada”, afirmou.