Ex-prefeito de Rio Preto da Eva é preso durante operação eleitoral

Anderson Sousa, aliado de Omar Aziz, foi detido por desacato após abordagem motivada por suspeitas de compra de votos e boca de urna

O ex-prefeito de Rio Preto da Eva e presidente da Associação Amazonense dos Municípios (AAM), Anderson Sousa (PSD), foi preso neste domingo (4) por policiais militares no município, localizado a 57 quilômetros de Manaus. Uma das principais lideranças políticas do interior do Amazonas, Sousa atua como apoiador e coordenador da campanha de Omar Aziz (PSD) ao governo do Estado.

Segundo as forças de segurança, a abordagem ocorreu após denúncias de suposta compra de votos e prática de boca de urna. Durante a ação, o ex-prefeito teria desacatado os policiais responsáveis pela ocorrência, o que resultou na prisão. A detenção foi confirmada pelo secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Anésio Paiva, durante coletiva de imprensa.

Após ser contido, Anderson Sousa foi encaminhado a uma unidade policial do município e ficou à disposição da Justiça Eleitoral para os procedimentos cabíveis. Filiado ao PSD desde junho, ele tem participado da articulação política do grupo de Omar Aziz no interior do Estado durante as eleições de 2026.

O ex-prefeito também já foi alvo de investigações policiais. Em 2023, foi um dos alvos da Operação Emergência 192, que apurou supostos desvios de recursos públicos e fraudes em licitações e contratos durante sua gestão na Prefeitura de Rio Preto da Eva. Na ocasião, durante um desdobramento da operação em sua residência, em Manaus, Sousa também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.