Roberto Cidade intensifica presença em Manaus na reta final da campanha

Às vésperas do primeiro turno, o governador percorreu Manaus com apoiadores, levando às ruas os 44 compromissos para Amazonas

A dois dias do primeiro turno, o Banzeiro do 44 tomou as ruas de Manaus nesta sexta-feira (02/10), em uma grande mobilização que percorreu as seis zonas da capital. No dia em que completou 40 anos, o governador e candidato à reeleição Roberto Cidade (Federação União Progressista) participou da agenda, marcada pela presença de apoiadores e pela panfletagem com a apresentação das principais propostas para o próximo mandato. Ao lado da primeira-dama, Thaisa Cidade, o candidato passou por diferentes pontos da cidade e foi recebido com entusiasmo pela militância.

A mobilização levou as mensagens da campanha a bairros das zonas Leste, Norte, Centro-Oeste, Oeste, Centro-Sul e Sul, reforçando os 44 compromissos apresentados no Plano de Governo. Durante a agenda, Roberto Cidade destacou a importância de estar nas ruas e próximo da população na reta final da campanha.

“Estive aqui em mais uma agenda na rua, ouvindo as pessoas, porque, com certeza, o povo quer um governador que governa para a gente, que governa para o povo, para os milhões de amazonenses. Iremos continuar trabalhando para fazer o estado avançar cada dia mais”, afirmou Roberto Cidade.

Carinho nas ruas marca passagem de aniversário

Por onde passou, Roberto Cidade recebeu demonstrações de carinho dos apoiadores, que cantaram parabéns e celebraram com o candidato a passagem de seus 40 anos. Entre abraços, cumprimentos e mensagens de confiança, a mobilização ganhou um tom especial na reta final da campanha.

A dona de casa Suely Ferreira, 57, moradora do bairro Alvorada, zona Centro-Oeste, parabenizou o governador pela passagem do seu aniversário e disse que acredita nele para transformar o Amazonas. “Ele vai ser reeleito. É isso que o povo precisa, nós precisamos de um governador que faça e ele está fazendo”, afirmou Suely.

“No dia 4 vai ser 44! É Roberto Cidade porque ele está fazendo toda a diferença na nossa Manaus! Ele está melhorando tudo e vai melhorar mais ainda ganhando”, acrescentou a auxiliar de farmácia Rubia Ferreira, 35, moradora do bairro Nova Esperança, na zona Oeste.

Com o Banzeiro do 44 tomando as ruas de Manaus justamente no aniversário do candidato, a campanha encerra mais uma etapa levando para perto da população as propostas que Roberto Cidade apresenta para o próximo ciclo de governo.

“Eu só tenho a agradecer por todo esse carinho. Completar mais um ano de vida cercado de pessoas que acreditam no nosso trabalho é muito especial. O melhor presente é poder estar nas ruas, ouvindo a população e recebendo esse abraço. Muito obrigado, de coração. Vamos juntos. Dia 4 é 44!”, agradeceu.

44 compromissos para o Amazonas

Durante a agenda, Roberto Cidade destacou que as propostas apresentadas nas ruas estão reunidas no Plano de Governo da coligação “União Pelo Amazonas”, formada pela Federação União Progressista, Podemos e PSB, partido do vice-governador e candidato à reeleição, Serafim Corrêa.

O documento reúne 44 compromissos, organizados em três pilares: cuidar das pessoas; gerar emprego e renda a partir de novas matrizes econômicas; e preparar o Amazonas para o futuro, com investimentos em educação, tecnologia, inovação e inteligência artificial.

Entre as principais propostas estão a ampliação do Auxílio Estadual Permanente para R$ 500 para mães e pais atípicos, novos hospitais da Mulher, do Idoso e da UEA, novos CAICs TEA, o Centro TEA Amazonas e cinco barcos-hospitais.

Na segurança, o plano prevê concursos para ampliar os efetivos, expansão da Muralha Digital e apoio às Guardas Municipais. Já na educação, estão previstos concurso público, a Escola do Futuro e o Cetam 5.0, com foco em qualificação profissional e preparação dos jovens para novas oportunidades.