Omar Aziz lidera pesquisa para o governo do Amazonas e Senado tem disputa apertada

Real Time Big Data aponta senador com 38% dos votos válidos e três candidatos empatados na briga por uma vaga em Brasília



O senador Omar Aziz (PSD) lidera a corrida ao governo do Amazonas, com 38% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira (2). Roberto Cidade (União Brasil) e Professora Maria do Carmo (PL) aparecem empatados numericamente, ambos com 25%.

Na sequência estão David Almeida (Avante), com 9%, Cabo Daciolo (Mobiliza), com 2%, e outros candidatos, com 1%. Esse cenário considera apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos. Nas simulações de segundo turno, Omar Aziz está tecnicamente empatado com Cidade e com Maria do Carmo.



Na pesquisa espontânea, em que os nomes não são apresentados ao eleitor, Omar Aziz também lidera, com 22%. Maria do Carmo tem 15%, Cidade soma 14% e David Almeida registra 6%. Outros candidatos têm 2%, e 9% votariam em branco ou nulo. O dado que mais chama atenção é que 32% dos entrevistados não sabem em quem votar ou não responderam, o que indica um eleitorado ainda indeciso.



O instituto também ouviu os eleitores sobre o Senado, onde serão eleitas duas vagas neste ano. Capitão Alberto Neto (PL) está na frente, com 25%. A segunda vaga é disputada por Wilson Lima (União Brasil), Plínio Valério (PSDB) e Eduardo Braga (MDB), todos com 19%.

Xuxa do Amazonas (Mobiliza) tem 4%, Ismael Munduruku (Rede) aparece com 3% e Professora Evany (PSOL) com 2%. Evandro de Oliveira (PSTU) e Dailson Corrêa (DC) não pontuaram. Brancos e nulos somam 4%, e 5% não souberam ou não responderam.



A pesquisa ouviu 1.600 eleitores entre 28 de setembro e 1º de outubro de 2026, com nível de confiança de 95% e margem de erro de 2 pontos percentuais. O levantamento foi contratado pela 3 Poderes Midia e Comunicacao Ltda. e está registrado no TSE sob o número AM-07297/2026.

