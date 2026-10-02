TCE-AM convoca 16 aprovados na Residência Jurídica e Contábil

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) publicou nesta quinta-feira (1º) a primeira convocação dos aprovados no II Processo Seletivo Público para o Programa de Residência Jurídica e Contábil (PRJeC). Ao todo, foram convocados 16 candidatos, sendo 10 da área Jurídica e seis da Contábil.

Na área Jurídica, foram chamados oito candidatos da ampla concorrência e dois da reserva de vagas. Na Contábil, os seis primeiros colocados foram convocados. A relação completa consta no Comunicado nº 13, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE-AM, disponível em doe.tce.am.gov.br.

Os convocados deverão entregar a documentação exigida entre 2 e 9 de outubro, na Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP/TCE-AM), localizada na sede do TCE-AM, na avenida Efigênio Sales, nº 1.155, Parque Dez de Novembro. O atendimento será realizado em dias úteis, das 8h às 15h.

Entre os documentos exigidos estão foto 3×4, certidões negativas, certificado de conclusão da graduação com histórico escolar, currículo atualizado, documentos pessoais, comprovante de residência, título eleitoral e comprovante de conta-corrente do Banco Bradesco.

O programa

O PRJeC oferece bolsa-auxílio mensal de R$ 3 mil e tem duração de dois anos, podendo ser prorrogado por 12 meses. A carga horária prática é de 25 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

Para a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, iniciativas como o PRJeC contribuem para aproximar novos profissionais da atuação no serviço público e ampliar as oportunidades de formação.

“Mais do que uma oportunidade de ingresso no Tribunal, o Programa de Residência Jurídica e Contábil representa um espaço de aprendizado, troca de experiências e preparação para os desafios da atuação profissional. É uma iniciativa que contribui para a formação de novos profissionais e, ao mesmo tempo, fortalece o serviço público com conhecimento e novas perspectivas”, destacou.