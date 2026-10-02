Petrobras identifica novo intervalo com petróleo na Foz do Amazonas

Descoberta no poço Morpho, em águas ultra profundas do Amapá, amplia o conhecimento sobre o potencial da região



A Petrobras identificou um novo intervalo com petróleo no poço Morpho (1-BRSA-1405-APS), no bloco FZA-M-59, na costa do Amapá. O poço fica em águas ultra profundas, a 2.886 metros de lâmina d’água. A nova descoberta foi possível porque a perfuração seguiu após o anúncio feito em agosto de 2026, com o objetivo de avaliar intervalos exploratórios mais profundos.



A presença de petróleo foi identificada por meio de perfis elétricos, indícios em rocha e amostras de fluidos coletadas durante as operações. Segundo a companhia, o resultado amplia o conhecimento sobre o potencial exploratório da área e traz dados adicionais para avaliar os sistemas petrolíferos e o potencial de recursos da Bacia Sedimentar da Foz do Amazonas.



As análises seguem em andamento. As informações coletadas ainda passarão por estudos laboratoriais e serão integradas aos demais dados obtidos na perfuração. Em relação à descoberta de agosto, as análises já realizadas confirmam a boa qualidade do petróleo encontrado.



A Petrobras vai concluir a perfuração do poço e continuar avaliando as formações identificadas, de forma segura e com respeito ao meio ambiente e às pessoas. A atuação no bloco FZA-M-59 está alinhada à estratégia de longo prazo da empresa, que busca recompor suas reservas de petróleo e gás por meio da exploração de novas fronteiras, contribuindo para atender à demanda energética do país.

