PMDF reforça segurança em área de embaixadas após alerta dos EUA

Embaixadas dos Estados Unidos e da Austrália suspenderam atendimentos em Brasília, e a polícia diz que não há risco concreto identificado até o momento



A Polícia Militar do Distrito Federal informou nesta sexta-feira (2) que ampliou o policiamento no setor de embaixadas, em Brasília. A decisão veio depois de a Embaixada dos Estados Unidos suspender por tempo indeterminado os serviços consulares, citando “questões de segurança”.

A Embaixada da Austrália seguiu o mesmo caminho e também fechou as portas, enquanto representações como as da França e do Reino Unido funcionam normalmente.



Segundo a corporação, o reforço foi preventivo e inclui outros pontos da cidade ligados à comunidade norte-americana. A PMDF afirma manter contato permanente com a equipe de segurança da embaixada e diz que, até agora, não há indicativo nem ação concreta de risco.

Em coletiva, o coronel Rômulo Palhares explicou que o envio de tropas especializadas foi feito a pedido da embaixada, em acordo com a polícia, para evitar qualquer incidente que possa refletir nas eleições. Os agentes permanecerão no local enquanto durar a situação de alerta ou até que a natureza do risco seja esclarecida.



A embaixada americana não detalhou o tipo de ameaça que motivou o alerta, e nem os funcionários das representações diplomáticas conhecem os detalhes.

Com a suspensão, os atendimentos ordinários e os agendamentos de vistos foram interrompidos, e a equipe passou a trabalhar em home office. Cidadãos dos EUA foram orientados a evitar a sede diplomática, exceto em emergências comprovadas.



Em nota, o Departamento de Estado afirmou que a segurança dos cidadãos americanos é prioridade máxima do governo Trump e que as embaixadas usam regularmente o sistema STEP para emitir alertas sobre ameaças e mudanças no contexto local. O primeiro turno das eleições acontece neste domingo (4), e a Esplanada dos Ministérios será fechada por segurança.

