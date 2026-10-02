Roberto Cidade encerra campanha do 1° turno com grandes atos em Manaus e em Manacapuru

No encerramento do primeiro turno, candidato à reeleição destacou propostas para saúde, educação, segurança, assistência e desenvolvimento econômico



Com sentimento de união e esperança na construção de um novo Amazonas, o governador e candidato à reeleição Roberto Cidade (União Progressista) encerrou, nesta quinta-feira (29/9), a campanha do primeiro turno reunindo grande número de apoiadores em Manaus e em Manacapuru. Nos dois atos, o chefe do Executivo Estadual pontuou que governar não é apenas sobre construir estradas, levantar hospitais ou entregar obras, mas transformar a vida das pessoas.



Nós avançamos muito em pouco tempo e vamos continuar fazendo muito mais. Eu sei como resolver. O Estado do Amazonas é o maior estado da Federação e eu conheço esse estado como poucos. Vim de família do interior, cheguei até aqui com muito trabalho, dedicação e responsabilidade, já mostrei que sei fazer gestão, já mostrei que tenho experiência e que também tenho dinamismo para poder resolver os problemas do nosso estado”, afirmou o governador.

Em Manacapuru, o encontro ocorreu na região próxima ao porto da Terra das Cirandas. Em Manaus, a mobilização ocorreu na Alameda Alphaville, bairro Novo Aleixo, zona Norte da capital.

Plano para o segundo mandato

O Plano de Governo para o segundo mandato está estruturado em três grandes pilares: cuidar das pessoas, gerar emprego e renda a partir de novas matrizes econômicas e preparar o estado para o futuro, com investimentos em educação, tecnologia, inovação e inteligência artificial. Ao longo do primeiro turno, Cidade percorreu bairros de todas as zonas de Manaus e 44 cidades do interior, apresentando compromissos do Plano de Governo registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Entre as principais propostas estão a construção de três novos hospitais públicos (Mulher, Idoso e Universitário), de cinco barcos-hospitais, do Centro TEA Amazonas, de dois complexos prisionais, o fortalecimento das carretas da saúde, a ampliação da UEA para todos os municípios e a realização de novos concursos públicos para fortalecer a segurança, a saúde e a educação.

Auxílio Estadual e Auxílio Atípico

No segundo mandato, Roberto Cidade também vai ampliar o valor do Auxílio Estadual (de R$ 150 para R$ 250), com foco nas famílias em situação de vulnerabilidade. Com o objetivo de apoiar famílias atípicas, o governador vai criar o Auxílio Atípico, no valor de R$ 500, e ampliar a estrutura de assistência disponível para pessoas com TEA.

“O Roberto está fazendo, ele não está prometendo e, por esse motivo, eu e minha família estamos com Roberto Cidade. A gente precisa de gente honesta, que fale a verdade, não que venha mentindo. Domingo é 44, Roberto Cidade, sem dúvida nenhuma”, afirmou o serralheiro Gelson Garcia, 56 anos, morador do bairro Jorge Teixeira.

Creches no interior

Nos próximos quatro anos, o governador vai instalar, ainda, as primeiras creches estaduais nos municípios do interior do Amazonas. O objetivo é ampliar o acesso à educação infantil, com foco na primeira infância, momento decisivo para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças.

Em Manacapuru, ao lado da primeira-dama, Thaisa Cidade, e de candidatos da coligação “União Pelo Amazonas”, Cidade apresentou propostas previstas para um segundo mandato, com compromissos nas áreas de desenvolvimento sustentável, infraestrutura, segurança, saúde, educação e fortalecimento das atividades econômicas do interior.

Entre as propostas destacadas pelo candidato está o fortalecimento das políticas de proteção às mulheres, com ampliação da Ronda Maria da Penha e das estruturas de atendimento e assistência. A medida integra o conjunto de ações previstas no Plano de Governo para ampliar a rede de proteção e o enfrentamento à violência contra a mulher, incluindo a atuação da Ronda nos formatos terrestre e fluvial.

“Nós temos propostas para continuar combatendo o feminicídio, ampliando a Ronda Maria da Penha e fortalecendo as estruturas de atendimento e as procuradorias, para garantir assistência e combater esse crime”, destacou Roberto Cidade.

A coligação “União Pelo Amazonas” é formada pela Federação União Progressista, Podemos e PSB, partido do atual vice-governador e candidato à reeleição, Serafim Corrêa. O ex-governador Wilson Lima é o candidato da coligação ao Senado.