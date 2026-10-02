Fachin vai se reunir com a PF sobre citações a ministros do STF no caso Master

Direção da Polícia Federal quer orientação sobre como tratar menções diretas e indiretas a integrantes da corte nas investigações



O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, vai se reunir com a cúpula da Polícia Federal na 2ª semana de outubro. O encontro servirá para discutir como lidar com as citações a ministros da corte que apareceram na investigação sobre o Banco Master.



Até agora, a PF não seguiu o mesmo procedimento em todos os casos. Sobre Dias Toffoli, a corporação produziu um relatório e o entregou à presidência do tribunal em fevereiro.

Já no caso de Alexandre de Moraes, não havia relatório até o ministro André Mendonça determinar que a polícia esclarecesse a quem o ex-banqueiro Daniel Vorcaro enviou uma mensagem com referências a “Paulo e Andrei”, que seriam o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.



Nas últimas semanas, vieram a público conversas que citam o próprio Mendonça e o ministro Kassio Nunes Marques. Além disso, a polícia extraiu do celular de Vorcaro diálogos dele com o filho do ministro Luiz Fux.



Diante desse cenário, a PF quer saber qual caminho seguir: reunir todo o material em um único relatório ou apenas informar as menções, para que o próprio STF decida como encaminhar o assunto.

