Ibovespa abre em alta com inflação americana

Índice recupera os 186 mil pontos e dólar recua em dia de definição da Ptax, com eleições no radar



O Ibovespa operava em alta nesta quarta-feira (30), impulsionado pela leitura da inflação dos Estados Unidos, que veio abaixo do esperado. O índice americano subiu 0,2% em agosto, contra a projeção de 0,3% da pesquisa da Reuters.

Investidores também acompanham o relatório de empregos privados do país e aguardam o primeiro turno das eleições brasileiras, marcado para domingo.

Às 10h15 (de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira avançava 1,22%, voltando ao patamar de 186,2 mil pontos. O contrato futuro com vencimento em 14 de outubro registrava alta de 0,77%.

No câmbio, o dólar à vista caía 0,47% às 10h22, cotado a R$ 5,1741 na venda. No exterior, a moeda americana apresentava sinais mistos frente às demais divisas.

O cenário eleitoral no Brasil e o movimento dos Treasuries, que vêm ditando as oscilações recentes do câmbio, seguem no radar do mercado.



A sessão também marca a definição da Ptax de fim de mês, taxa calculada pelo Banco Central a partir das cotações do mercado à vista e usada como referência para a liquidação de contratos futuros.

Nesse período, agentes financeiros costumam tentar levá-la a níveis mais favoráveis às suas posições, sejam elas compradas, que apostam na alta do dólar, ou vendidas, que apostam na queda.

