Itamaraty alerta Congresso sobre risco de intervenção militar americana no Brasil

Documento aponta ameaça à soberania nacional após pedido de parlamentares para classificar facções criminosas como grupos terroristas.

O Ministério das Relações Exteriores enviou um parecer técnico à Câmara dos Deputados advertindo sobre as consequências da política externa americana em relação ao crime organizado nacional. O texto destaca que a decisão dos Estados Unidos de rotular facções brasileiras como organizações terroristas abre um precedente perigoso que pode viabilizar o uso de forças militares estrangeiras dentro do território brasileiro.

Segundo a pasta, essa movimentação vai muito além dos acordos convencionais de cooperação policial e coloca em risco a independência e a segurança do país.

A diplomacia brasileira avaliou a iniciativa como juridicamente inadequada, ressaltando que o rótulo de terrorismo não traz avanços reais para o trabalho conjunto contra o crime organizado transnacional.

O documento foi elaborado como resposta às articulações do senador Flávio Bolsonaro, que, em maio de 2026, solicitou formalmente ao presidente Donald Trump a inclusão do Primeiro Comando da Capital e do Comando Vermelho na lista internacional de grupos terroristas.

O contexto político do alerta também remete a episódios anteriores envolvendo a família Bolsonaro. No ano de 2025, o deputado Eduardo Bolsonaro declarou que seria mais provável a chegada de um porta-aviões americano ao Lago Paranoá do que a resolução das tensões com o Supremo Tribunal Federal.

Diante dessas declarações e pedidos formais aos Estados Unidos, o Itamaraty conclui que as medidas sugeridas pelos parlamentares geram vulnerabilidades graves e expõem o Estado brasileiro a ameaças diretas à sua soberania.