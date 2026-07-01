Aprovação de 40 projetos injeta R$ 3,18 bilhões na Zona Franca de Manaus

Encontro virtual do conselho da Suframa garantiu investimentos robustos e a criação de 1126 vagas de trabalho para a região.

O Conselho de Administração da Suframa aprovou 40 iniciativas industriais para a Zona Franca de Manaus durante a reunião de número 323, realizada por videoconferência na manhã de terça-feira, dia 30. Esses novos empreendimentos vão mobilizar um total de R$ 3,18 bilhões e devem gerar 1126 empregos ao longo de 3 anos. Um dos grandes destaques do encontro foi a autorização do projeto da fabricante Yamaha Motor da Amazônia, que receberá um aporte de R$ 343,91 milhões.

Durante a sessão, o superintendente da autarquia, Leopoldo Montenegro, defendeu o modelo econômico da região e ressaltou que ele não oferece riscos para as demais indústrias do país. O vice-governador do Amazonas, Serafim Corrêa, também participou do evento e enfatizou a relevância dessas aprovações estratégicas para o fortalecimento do Polo Industrial de Manaus. O gestor estadual ainda celebrou a liberação de um projeto em especial que promete resultar em economia financeira direta para a população do estado.