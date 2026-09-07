Por que os números não refletem a real intenção de voto do Amazonas?

Levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 1.350 pessoas, mas concentrou 635 entrevistas em Manaus e apenas 15 na maioria dos municípios do interior

A divulgação da pesquisa de opinião pública do Instituto Paraná Pesquisas, registrada no TSE sob o nº AM-01118/2026, levantou questionamentos sobre a capacidade da amostragem de representar o eleitorado de todo o Amazonas. A principal crítica está na distribuição das entrevistas entre Manaus e os municípios do interior.

Dos 1.350 entrevistados, 635 são da capital, o que representa quase metade da amostra estadual. Já a maior parte dos municípios do interior recebeu apenas 15 entrevistas, distribuídas em 3 setores censitários, com somente 5 pessoas ouvidas em cada setor.

Manacapuru, por exemplo, teve 45 entrevistados em 9 setores. Coari, Itacoatiara e Parintins tiveram 30 entrevistas cada, distribuídas em 6 setores. Outros 33 municípios, entre eles Tefé, Tabatinga, Humaitá, Maués, São Gabriel da Cachoeira, Lábrea e Borba, ficaram com apenas 15 entrevistados por cidade.

A crítica apresentada é que uma quantidade tão reduzida de entrevistas dificulta a identificação das particularidades políticas de cada município. Em cidades de grande extensão territorial e com diferentes realidades sociais e econômicas, ouvir apenas 15 pessoas pode produzir resultados pouco representativos da população local.

Outro ponto levantado é o impacto dessa distribuição na interpretação dos índices estaduais. Como Manaus concentra uma parcela significativa da amostra, o comportamento do eleitorado da capital pode ter peso maior nos resultados gerais, enquanto as opiniões do interior ficam menos representadas.

Dessa forma, os questionamentos apontam que a pesquisa pode não refletir de maneira adequada as diferentes realidades políticas do Amazonas. A avaliação é de que os dados devem ser analisados considerando a metodologia utilizada e a quantidade de entrevistas realizadas em cada região, especialmente no interior do Estado.