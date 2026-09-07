Opep+ mantém produção de petróleo para outubro

Decisão segue plano da aliança de preservar as metas até o fim de 2026 em meio aos impactos da guerra no Oriente Médio

A Opep+ decidiu manter as cotas de produção de petróleo para outubro. A definição ocorreu neste domingo (6), durante uma reunião mensal por videoconferência que reuniu os 7 países do grupo, liderados por Arábia Saudita e Rússia.

A manutenção das metas segue o cronograma estabelecido pela aliança, que prevê estabilidade nos níveis de produção até o fim de 2026. O mercado de petróleo continua sendo influenciado pela guerra entre Estados Unidos e Irã, que afetou parte da produção no Oriente Médio e reduziu as exportações dos países do Golfo Pérsico após a interrupção das operações no estreito de Ormuz.

Em comunicado, os 7 integrantes reafirmaram o compromisso de cumprir integralmente a Declaração de Cooperação e informaram que continuarão realizando reuniões mensais para acompanhar as condições do mercado.

Além de Arábia Saudita e Rússia, fazem parte do grupo Iraque, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã. Em agosto, a aliança havia aprovado um aumento de 188 mil barris por dia nas cotas de produção.