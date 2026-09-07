Bolsas europeias oscilam entre tecnologia e alta do petróleo

Mercados refletem avanço do setor de semicondutores e preocupações com tensões entre EUA e Irã e o impacto sobre o petróleo

As bolsas europeias operam sem direção única nesta segunda-feira (7), com investidores divididos entre o desempenho positivo das empresas de tecnologia e a pressão provocada pela alta do petróleo diante das novas tensões entre Estados Unidos e Irã.

Por volta das 8h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,07%, aos 649,43 pontos. O movimento ocorre em uma sessão de menor liquidez global devido ao feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos e antes da decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE), prevista para esta semana.

No mercado de energia, o petróleo Brent chegou a US$ 97,93 durante a madrugada, maior nível em cerca de 2 meses. A alta reflete o aumento das preocupações com possíveis interrupções no Estreito de Ormuz. Além da troca de ataques no Oriente Médio, o Irã sinalizou que poderá anunciar nos próximos dias uma zona restrita nas proximidades da importante rota marítima, o que aumentou os temores sobre o trânsito de navios.

Com a valorização do petróleo, o subíndice de energia do Stoxx 600 avançava 1,3%. Ao mesmo tempo, ações ligadas ao setor de semicondutores registravam ganhos, acompanhando o movimento positivo dos mercados asiáticos e o interesse dos investidores por empresas relacionadas à inteligência artificial.

Em Amsterdã, a ASML subia 1,1%, enquanto a ASM International avançava 2,2%. Na direção contrária, a Novartis recuava 2,4% após informar que um medicamento experimental não alcançou o objetivo de reduzir o risco cardiovascular em um estudo de fase avançada.

No cenário econômico, o PIB da zona do euro cresceu 0,6% no 2º trimestre em relação aos 3 meses anteriores, acima das expectativas. Os investidores também analisam a queda da produção industrial da Alemanha em julho, influenciada pela fraqueza do setor automotivo, além dos impactos políticos das eleições estaduais alemãs.

Na semana, a atenção estará voltada principalmente para a decisão do BCE. O mercado espera uma alta de 25 pontos-base nos juros, enquanto o tom adotado pelo banco central no comunicado deve concentrar as atenções.

Às 8h50 (de Brasília), Londres subia 0,24%, Frankfurt recuava 0,36% e Paris avançava 0,07%. Milão caía 0,03%, Lisboa tinha alta de 0,46% e Madri recuava 0,17%.