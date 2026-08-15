Serafim Corrêa adota linguagem mais leve e aumenta presença nas redes sociais

Candidato a vice-governador na chapa de Roberto Cidade, Serafim Corrêa inicia uma nova fase de sua comunicação digital, com conteúdos mais leves, criativos e próximos do público

Economista e profundo conhecedor da administração pública, Serafim continuará abordando temas econômicos, mas também abrirá espaço para compartilhar memórias, relembrar eleições marcantes e revelar histórias dos bastidores da política amazonense ainda desconhecidas do grande público.

No primeiro episódio, Serafim fala sobre a histórica República Livre do Pina, no Centro de Manaus, ponto de encontro que reuniu nomes de destaque da política e da intelectualidade manauara na década de 1960.

A nova programação também apresentará, de maneira simples e direta, as propostas do governador Roberto Cidade para os próximos quatro anos.

A iniciativa pretende, segundo a equipe de marketing da campanha de Cidade, aproximar diferentes gerações da experiência e do conhecimento acumulados por Serafim, combinando informação, memória, política e bom humor.

Vice-governador

Serafim Fernandes Corrêa é técnico em contabilidade, economista e advogado tributarista. Foi vereador, deputado estadual, prefeito de Manaus e, atualmente, é vice-governador, que concorre à reeleição ao lado do governador Roberto Cidade.

Além da vasta experiência política e profissional, é um exímio contador de estórias. Publicou cinco livros: “Por que Bosco morreu?”; “Manaus e a Constituição Mãe”; “Os números de Manaus”; “Zona Franca de Manaus – História, Mitos e Realidade” e “TRIBUTOS – É mais fácil do que você pensa”.