Eleição presidencial bate recorde de ações no TSE, com mais de 800 processos

Disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro leva a decisões inéditas sobre WhatsApp e deepfakes e supera em mais do dobro o volume de 2022



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) enfrenta um volume recorde de processos na reta final do segundo turno. Até a noite de quarta-feira (21), eram ao menos 804 ações recebidas, mais do que o dobro das 325 registradas no mesmo período de 2022 e das 388 de 2018.

A disputa jurídica entre as campanhas de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) se intensificou nesta etapa, com embates sobre estratégias nas redes sociais e a distribuição de conteúdo no WhatsApp.

As representações, que denunciam irregularidades eleitorais, só podem ser julgadas pelos juízes auxiliares: Estela Aranha, Marco Aurélio Bellizze, André Mendonça e o presidente Kassio Nunes Marques. Inicialmente, os processos tratavam sobretudo de propaganda antecipada.

Agora abrangem fatos inverídicos, impulsionamento de conteúdo negativo, showmícios e propagandas de rádio e TV. Em 13 de outubro, o TSE reuniu as campanhas para frear a judicialização, e ambas concordaram em abrir mão de representações da pré-campanha e de pedidos de direito de resposta do primeiro turno.

O principal impasse envolveu os canais de WhatsApp Exército do Lula, criado por André Janones, e Tropa do Flávio, que tem 2 milhões de membros. Kassio mandou suspender o primeiro a pedido da campanha de Flávio, mas o corregedor-eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, derrubou a decisão no mesmo dia.

Depois, Kassio cassou a decisão de Cueva e determinou o registro do canal como meio oficial da campanha petista, que apontou não ter havido a mesma exigência para o canal do PL. Sem acordo entre as campanhas, o TSE definiu que o apoio espontâneo não vincula automaticamente um canal a uma campanha.

Outro tema foi o alcance da proibição de deepfakes, motivada por um vídeo de Jair Bolsonaro feito com inteligência artificial e exibido na convenção que confirmou Flávio como candidato, em julho. Os ministros mantiveram a proibição, mas exigem alto grau de realismo para configurar ilícito.

A maioria decidiu não multar nem remover o vídeo. Também surgiu a questão dos óculos inteligentes, proibidos na cabine de votação, mas ausentes das regras do TSE e do treinamento dos mesários.

Além das representações, o tribunal recebeu 30 pedidos de investigação judicial eleitoral, as AIJEs, que apuram abuso de poder e podem levar à cassação e à inelegibilidade. Seis foram apresentados pela coligação de Lula e oito por Flávio, além de dois do Partido Novo contra o presidente.

O corregedor já admitiu 12 delas, o que não significa punição, apenas que os requisitos para análise foram atendidos. Por exigirem ampla coleta de provas, os julgamentos devem ficar mais perto das eleições de 2030, segundo juristas ligados às campanhas.

