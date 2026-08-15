Governador Roberto Cidade inicia campanha de reeleição com adesivaço em Manaus e interior

Mobilização será realizada simultaneamente em três regiões de Manaus e na área central de Manacapuru, a partir das 00h01 deste domingo (16/8)

Um grande adesivaço na capital e no interior do Amazonas marcará o início oficial da campanha do governador e candidato à reeleição Roberto Cidade (União Progressista). A mobilização ocorrerá às 00h01 deste domingo (16/8), em três regiões de Manaus e na área central de Manacapuru.

“É o momento de arregaçarmos as mangas e continuarmos transformando a vida de cada amazonense. Esse adesivaço não é apenas o início de uma campanha, é a largada de um projeto construído com trabalho de verdade, união e muito respeito pela nossa gente. Estamos nas ruas para mostrar que o Amazonas avançou, mas que tem muito mais para crescer”, afirmou Cidade.

Em Manaus, o adesivaço ocorrerá nas zonas Sul (Quadra da Vitória Régia, localizada na Rua Emílio Moreira, bairro Praça 14); Leste (Jorge Teixeira, na avenida Autaz Mirim, próximo ao Sest/Senat) e Centro-Sul (Estacionamento do CIESA, bairro Flores). Na cidade de Manacapuru, a mobilização será no Boulevard Pedro Rates, bairro Centro, em frente a rodoviária.

Ao longo do domingo (16), das 7h às 13h, em Manaus, e das 8h às 13h, em Manacapuru, os apoiadores também poderão adesivar seus veículos.

A autônoma Eduarda Nunes, 39, falou sobre seu apoio à coligação “União Pelo Amazonas”, formada pela Federação União Progressista, Podemos e PSB, partido do atual vice-governador, Serafim Corrêa.

“Eu quero participar de qualquer jeito. Vi que haverá pontos de adesivaço em várias áreas e já me planejei para ir a um deles. O adesivaço é a largada oficial e eu faço questão de estar presente para declarar meu apoio”, afirmou.

O Plano de Governo da coligação prevê 44 compromissos voltados ao desenvolvimento do Amazonas e está estruturado em três grandes pilares: cuidar das pessoas, gerar emprego e renda a partir de novas matrizes econômicas e preparar o Estado para o futuro, com investimentos em educação, tecnologia, inovação e inteligência artificial. A coligação tem como candidato ao Senado o ex-governador Wilson Lima (União Progressista).

A partir de segunda-feira (17/8), os apoiadores poderão adesivar seus veículos, das 8h às 20h, no Comitê Central da campanha, localizada na Av. Tefé, n° 859, bairro Japiim, em Manaus.

Auxílio Estadual

Uma das principais propostas de campanha de Cidade é a ampliação do Auxílio Estadual de R$ 150 para R$ 250, já em 2027. O projeto também amplia o valor para R$ 500 mensais para mães e pais atípicos. Em paralelo, a agenda de políticas públicas prioriza o Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio da expansão dos Caics TEA e da implantação do Centro TEA Amazonas, um espaço multidisciplinar destinado a promover a inclusão, o desenvolvimento e o apoio dessas famílias.

Busca Rápida

Manaus

Ponto 1: quadra da Vitória Régia, Rua Emílio Moreira, Praça 14.

Ponto 2: Av. Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, próximo ao SEST/SENAT

Ponto 3: Estacionamento do Ciesa (ao lado do Carrefour de Flores)

Manacapuru

Ponto: Boulevard Pedro Rates, bairro Centro, em frente a rodoviária.