Petrobras encontra os primeiros sinais de petróleo na Foz do Amazonas

Descoberta inédita no litoral do Amapá confirma potencial da Margem Equatorial, mas exige novos testes de viabilidade.

A Petrobras anunciou na sexta feira, dia 14, a identificação de hidrocarbonetos no poço exploratório batizado de Morpho, localizado na bacia da Foz do Amazonas. A descoberta no litoral do Amapá marca a 1ª vez que a estatal confirma a presença de petróleo ou gás natural nessa região.

O poço fica a cerca de 175 quilômetros da costa, em uma área de águas profundas com 2.886 metros de lâmina d’água. Os sinais de combustível fóssil foram detectados por meio de análises de perfis elétricos e amostras de rochas retiradas durante os trabalhos de perfuração no bloco FZA-M-59, arrematado integralmente pela empresa em 2013.

Apesar do avanço histórico, a constatação de hidrocarbonetos representa apenas o início da fase exploratória. A companhia manterá as operações no local para responder a 2 perguntas fundamentais: a quantidade exata existente na reserva e a viabilidade financeira para a extração do recurso.

Em nota oficial, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis destacou a relevância do achado para a consolidação de uma nova fronteira energética no extremo norte do país e para o fortalecimento da segurança energética nacional no médio e longo prazo.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, celebrou o resultado e afirmou que o achado confirma o otimismo da petroleira em relação à Margem Equatorial brasileira.

A executiva reforçou o compromisso da estatal com a recomposição de suas reservas estratégicas e ressaltou que a continuidade dos estudos no poço seguirá os protocolos de segurança e respeito ao meio ambiente.