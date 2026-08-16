Bingo do Dia dos Pais movimenta o CENA com festa, prêmios e muita alegria em Envira

O clima foi de festa e alegria neste sábado, 15 de agosto, na área do CENA, em Envira, com a realização do Bingo do Dia dos Pais. O evento foi transferido do dia 9, por conta de um temporal.

Neste sábado, reuniu pais, famílias e convidados para celebrar a data com muita descontração e participação popular.

A premiação contou com vários prêmios, entre eles uma geladeira, um fogão de quatro bocas, uma televisão e uma bicicleta. A cada número sorteado, a expectativa aumentava e a euforia tomava conta do local.

O prefeito Ivon participou do momento e destacou a importância de realizar ações que aproximem a gestão da população e proporcionem momentos de alegria para as famílias.

“É muito bom ver as famílias reunidas, participando e se divertindo. O Dia dos Pais é uma data especial, e queremos sempre proporcionar momentos como esse para nossa população”, destacou o prefeito Ivon.

Entre os ganhadores estava Juscelino Gomes, que levou para casa um fogão novo. Feliz com o prêmio, ele comemorou:

“Eu gostei demais! Vim participar do bingo e acabei ganhando o fogão. Foi uma felicidade grande, graças a Deus. Agora vou levar pra casa e comemorar com a família”, disse Juscelino, sorrindo.

A programação alusiva ao Dia dos Pais terminou com muita alegria, criando uma atmosfera especial entre os moradores, externando um espírito de união entre as famílias Envirenses.