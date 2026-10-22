Termina hoje prazo para comícios e propaganda paga na internet

A 3 dias do segundo turno, candidatos têm último dia para atos de campanha e impulsionamento de conteúdo



A 3 dias do segundo turno, termina nesta quinta-feira (22) o prazo para que candidatos realizem comícios e atividades de campanha. Também é o último dia para a circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na internet.

A partir de hoje e até 24 horas depois do fim da votação, ficam proibidas a publicação e a republicação de novos conteúdos produzidos ou alterados por inteligência artificial ou tecnologia equivalente que usem imagem, voz ou manifestação de candidatos ou pessoas públicas.

Até sábado (24), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda poderá divulgar comunicados, boletins e instruções ao eleitorado, com até 10 minutos diários requisitados às emissoras de rádio e TV. Parte desse tempo pode ser cedida aos tribunais regionais eleitorais.

No domingo (25), os eleitores vão às urnas das 8h às 17h para escolher o próximo presidente da República. Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins também definem seus governadores, e nesses estados a ordem na urna é governador e depois presidente. Outras 6 cidades terão eleições suplementares para prefeito, com votação primeiro para presidente e depois para prefeito.

O TSE recomenda consultar o local de votação no site do tribunal ou no aplicativo e-Título e levar uma colinha em papel com o número dos candidatos. É proibido entrar com celular na cabine de votação.